Udaipur: मार्बल उद्योग की समस्याओं पर पहली बार एक मंच पर जुटे सांसद, अफसर और उद्यमी

उदयपुर. एशिया की सबसे बड़ी मार्बल निर्यात मंडी की वर्षों पुरानी समस्याओं के समाधान की दिशा में मंगलवार को महत्वपूर्ण पहल हुई। सांसद मन्नालाल रावत की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मार्बल उद्यमियों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने उद्योग की चुनौतियों और संभावित समाधानों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में पहली बार जिला उद्योग केंद्र, रीको, प्रदूषण नियंत्रण मंडल, एवीवीएनएल, यूडीए, नगर निगम और राजस्थान वित्त निगम के अधिकारी एक साथ मौजूद रहे।उदयपुर मार्बल प्रोसेसर्स समिति के अध्यक्ष डॉ. हितेष पटेल ने बताया कि उदयपुर की मार्बल मंडी हजारों करोड़ रुपए के कारोबार और लाखों लोगों के रोजगार का आधार है, लेकिन भूमि, बिजली, आधारभूत सुविधाओं और प्रशासनिक अनुमतियों से जुड़ी समस्याओं के कारण उद्योग का विस्तार प्रभावित हो रहा है।