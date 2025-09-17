उदयपुर में दिनदहाड़े विवाहिता का अपहरण, किया था प्रेम विवाह, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात

जानकारी के अनुसार खेरोदा निवासी एक युवती ने कुछ समय पहले भटेवर निवासी युवक से प्रेम विवाह किया था। इसके बाद दोनों भटेवर स्थित अपने घर ही रह रहे थे। बुधवार को दो कारों में सवार होकर करीब 10 लोग उनके घर पहुंचे। विवाहिता को घर में से जबरन खींचकर घसीटते हुए बाहर लाए और कार में डालकर ले गए। जब विवाहिता का ससुर बीच बचाव करने का प्रयास किया तो अपहरणकर्ताओं ने उनको भी घर के अंदर बन्द करके बाहर से दरवाजा बंद कर दिया।