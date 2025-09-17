उदयपुर में दिनदहाड़े विवाहिता का अपहरण, किया था प्रेम विवाह, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात

भटेवर.(उदयपुर)। खेरोदा थाना क्षेत्र के भटेवर कस्बे में बुधवार को कार में सवार होकर आए बदमाशों ने दिन दहाड़े विवाहिता का उसके घर में से अपहरण कर लिया। पूरी वारदात घर के अंदर व बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार खेरोदा निवासी एक युवती ने कुछ समय पहले भटेवर निवासी युवक से प्रेम विवाह किया था। इसके बाद दोनों भटेवर स्थित अपने घर ही रह रहे थे। बुधवार को दो कारों में सवार होकर करीब 10 लोग उनके घर पहुंचे। विवाहिता को घर में से जबरन खींचकर घसीटते हुए बाहर लाए और कार में डालकर ले गए। जब विवाहिता का ससुर बीच बचाव करने का प्रयास किया तो अपहरणकर्ताओं ने उनको भी घर के अंदर बन्द करके बाहर से दरवाजा बंद कर दिया।
घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। घटना के बाद विवाहिता के पति ने खेरोदा थाने में अपहरण का मामला भी दर्ज कराया है। इस संबंध में थानाधिकारी सुरेश विश्नोई ने बताया कि पुलिस टीमें गठित कर तलाश की जा रही है। मामले में जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर प्रकरण का खुलासा किया जाएगा।