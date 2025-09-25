IMD Alert: 3 अक्टूबर तक आ गई मौसम विभाग की चेतावनी, जाते-जाते भिगोकर जाएगा मानसून, मेघगर्जन के साथ होगी झमाझम बारिश

Rajasthan Weather Forecast: राजस्थान में मानसून धीरे-धीरे विदा हो रहा है लेकिन जाते-जाते एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग (IMD) ने 3 अक्टूबर तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। खासतौर पर उदयपुर संभाग और आसपास के इलाकों में बारिश और मेघगर्जन की संभावना जताई गई है।