IMD Alert: 3 अक्टूबर तक आ गई मौसम विभाग की चेतावनी, जाते-जाते भिगोकर जाएगा मानसून, मेघगर्जन के साथ होगी झमाझम बारिश

Rajasthan Weather Forecast: राजस्थान में मानसून धीरे-धीरे विदा हो रहा है लेकिन जाते-जाते एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग (IMD) ने 3 अक्टूबर तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। खासतौर पर उदयपुर संभाग और आसपास के इलाकों में बारिश और मेघगर्जन की संभावना जताई गई है।
मौसम केंद्र के अनुसार, म्यांमार से लगती बंगाल की खाड़ी में एक परिसंचरण तंत्र (circulation system) बन गया है। इसका असर राजस्थान पर पड़ रहा है। इसी कारण से 28 सितंबर से 3 अक्टूबर तक राज्य के पूर्वी, दक्षिण-पूर्वी और दक्षिणी जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है।
मौसम विभाग ने झालावाड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और सलूम्बर में येलो अलर्ट जारी किया है। यहां हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज हवाएं और बिजली गिरने की भी आशंका है।
राजधानी जयपुर में अधिकतम तापमान 31°C तक रहने की संभावना है। वहीं
जोधपुर: 27.8°C
उदयपुर: 25.6°C
कोटा: 29.4°C तापमान रहने की संभावना है।
इस साल राजस्थान में मानसून ने रिकॉर्ड तोड़ बारिश करवाई । पिछले 125 सालों में यह दूसरा मौका है जब राज्य में औसत से 65% ज्यादा बरसात दर्ज की गई। विशेषज्ञों का मानना है कि ये मानसून की बारिश का असाधारण सीजन रहा है।