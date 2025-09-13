औरंगजेब को ‘बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर’ बताकर फंसी MLSU की वीसी, छात्रों ने जमकर काटा बवाल; जानें पूरा मामला

इस दौरान प्रो मिश्रा ने भारतीय परंपराओं और ज्ञान प्रणाली की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि हमारी जीवंत परंपराएं हमें बेहतर ढंग से जीना सिखाती हैं। भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपराएं ऐसी हैं, जिनका कोई भी देश मुकाबला नहीं कर सकता। प्रो मिश्रा ने बताया कि कौशल विकास के कारण भारत ने तकनीकी और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत का विश्व बाजार में गहरा प्रभाव है, जो आत्मनिर्भरता की नीति का परिणाम है।