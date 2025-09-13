CM भजनलाल का दिल्ली दौरा: जेपी नड्डा सहित दिल्ली की सीएम से हुई मुलाकात, केन्द्र से मिला ये बड़ा तोहफा

Rajasthan Politics: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हाल ही में दो दिवसीय दिल्ली दौरे के बाद जयपुर लौट आए हैं। इस दौरे के दौरान उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, नव नियुक्त उप-राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय मंत्री और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात की। इन मुलाकातों में राजस्थान के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, और शहरी बुनियादी ढांचे जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई।
इस मुलाकात के बाद केंद्र सरकार ने राजस्थान के लिए 1121 करोड़ रुपये की राशि भी जारी की है, जो राज्य के शहरी विकास और शिक्षा क्षेत्र को मजबूती प्रदान करेगी।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर राजस्थान में सरकार और संगठन की गतिविधियों पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने राजस्थान में चल रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी साझा की, विशेष रूप से स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों के बारे में बताया।
सीएम ने राजस्थान इंटरनेशनल मेडिकल सेंटर (RIMS) की स्थापना सहित चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में बताया। नड्डा ने इन प्रयासों की सराहना करते हुए चिकित्सा सुविधाओं को और सुदृढ़ करने के लिए साथ देने का वादा किया। इस मुलाकात में राजस्थान में संगठनात्मक गतिविधियों को और मजबूत करने पर भी विचार-विमर्श हुआ।
मुख्यमंत्री शर्मा ने दिल्ली में नव नियुक्त उप-राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर उन्हें उनके नए पद की बधाई दी। इसके अलावा, उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से भी भेंट की। साथ ही केन्द्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी से भी मुलाकात की। इन मुलाकातों में राजस्थान के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों, विशेष रूप से शहरी बुनियादी ढांचे, शिक्षा, और स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा हुई।
रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली और राजस्थान के बीच सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्ता है। उन्होंने कहा कि दोनों राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, और बुनियादी ढांचे में अनुभव साझा कर विकास को गति दे सकते हैं। रेखा गुप्ता ने इसे विकसित प्रदेश से विकसित भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।
केन्द्र सरकार ने राजस्थान को विभिन्न मदों में 1121 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इनसे शहरों में आधारभूत ढांचे के विकास और स्कूली शिक्षा को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में शहरी विकास को गति प्रदान करने और शिक्षा के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए निरंतर केन्द्र सरकार का सहयोग प्राप्त हो रहा है।
इसी क्रम में केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय वित्त आयोग (शहरी) अनुदान की 541 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी है। साथ ही, केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने प्रदेश में समग्र शिक्षा अभियान के लिए 580 करोड़ रुपए भी जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पिछले दिनों केन्द्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल एवं केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान से मुलाकात की थी। इसके बाद यह राशि जारी हुई है।