CM भजनलाल का दिल्ली दौरा: जेपी नड्डा सहित दिल्ली की सीएम से हुई मुलाकात, केन्द्र से मिला ये बड़ा तोहफा

इसी क्रम में केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय वित्त आयोग (शहरी) अनुदान की 541 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी है। साथ ही, केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने प्रदेश में समग्र शिक्षा अभियान के लिए 580 करोड़ रुपए भी जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पिछले दिनों केन्द्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल एवं केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान से मुलाकात की थी। इसके बाद यह राशि जारी हुई है।