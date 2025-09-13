जयपुर को नए साल पर मिलेगी ढेर सारी सुविधाएं, आधुनिक ट्रांसपोर्ट-स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से हो जाएगा लैस, जानें क्या होगा बदलाव

Jaipur Facilities in New Year 2026 : जयपुर में आधुनिक ट्रांसपोर्ट और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का लंबे समय से इंतजार अब खत्म होने वाला है। जल्द ही राजधानी जयपुर की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेगी, न्यू सांगानेर रोड से मेट्रो लाइन शुरू होगी, जयपुर जंक्शन और गांधी नगर रेलवे स्टेशन का नया हैरिटेज रूप आम जनता के लिए खुल जाएगा और एयरपोर्ट टर्मिनल-2 का विस्तार भी पूरा हो जाएगा। शहरवासियों को ये सुविधाएं मिलने वाली है और नया साल इन्हें सौगात की तरह लेकर आएगा।