Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर को नए साल पर मिलेगी ढेर सारी सुविधाएं, आधुनिक ट्रांसपोर्ट-स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से हो जाएगा लैस, जानें क्या होगा बदलाव

Jaipur Facilities in New Year 2026 : जयपुर को नए साल पर मिलेंगी ढेर सारी सुविधाएं। जयपुर आधुनिक ट्रांसपोर्ट-स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से हो जाएगा लैस। यह देखकर आप कहेंगे, वाह जी वाह। जानें जयपुर में क्या बदलाव आएगा।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 13, 2025

Jaipur get a lot of facilities in new year 2026 it will be equipped with modern transport and smart infrastructure Know what will change
जयपुर को नए साल पर मिलेगी ढेर सारी सुविधाएं। ग्राफिक्स फोटो पत्रिका

Jaipur Facilities in New Year 2026 : जयपुर में आधुनिक ट्रांसपोर्ट और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का लंबे समय से इंतजार अब खत्म होने वाला है। जल्द ही राजधानी जयपुर की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेगी, न्यू सांगानेर रोड से मेट्रो लाइन शुरू होगी, जयपुर जंक्शन और गांधी नगर रेलवे स्टेशन का नया हैरिटेज रूप आम जनता के लिए खुल जाएगा और एयरपोर्ट टर्मिनल-2 का विस्तार भी पूरा हो जाएगा। शहरवासियों को ये सुविधाएं मिलने वाली है और नया साल इन्हें सौगात की तरह लेकर आएगा।

जयपुर जंक्शन की सेकंड एंट्री की बिल्डिंग पूरी तरह तैयार। फोटो पत्रिका

ये भी पढ़ें

भंवरी देवी अपहरण और हत्याकांड एक बार फिर चर्चा में, हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद बेटे-बेटियों के पेंशन में कौन अटका रहा रोड़ा?
जोधपुर
Bhanwari Devi suddenly came news again in Rajasthan who was creating hurdles in pension of her sons and daughters after High Court order

मेट्रो विस्तार से बढ़ेगी कनेक्टिविटी

जगतपुरा से वैशाली नगर तक प्रस्तावित मेट्रो लाइन लाखों यात्रियों को राहत देगी। बजट घोषणा के बाद न्यू सांगानेर रोड से मानसरोवर स्टेशन तक डीपीआर का काम जल्द शुरू होगा। यहां से यात्री फेज-1 डी के जरिए 200 फीट बाइपास तक पहुंच सकेंगे। मेट्रो अधिकारियों के अनुसार, 200 फीट बाइपास से वैशाली तक ले जाने के लिए दो रूट पर विचार हो रहा है-पहला सी-जोन बाइपास और दूसरा डीसीएम होते हुए पुरानी चुंगी से वैशाली तक।

गांधी नगर स्टेशन 85 फीसदी काम पूरा। फोटो पत्रिका

रेलवे स्टेशन का बदलेगा रूप

1- जयपुर जंक्शन की सेकंड एंट्री की बिल्डिंग पूरी तरह तैयार, नए साल से यात्री उपयोग कर सकेंगे।
2- गांधी नगर स्टेशन 85 फीसदी काम पूरा, 50 साल के यात्रीभार को ध्यान में रखकर विकसित जंक्शन।
3- जंक्शन पर तीन मंजिला नई बिल्डिंग और 2700 वर्गमीटर में एयर कॉनकोर्स का निर्माण।

महारानी फार्म से गुजरने वाली द्रव्यवती नदी की रपट का काम अंतिम चरण में। फोटो पत्रिका

द्रव्यवती नदी की रपट भी तैयार

महारानी फार्म से गुजरने वाली द्रव्यवती नदी की रपट का काम अंतिम चरण में है। जेडीए का कहना है कि एक सप्ताह में काम पूरा कर लिया जाएगा, हालांकि काम कई बार तय समय सीमा से पीछे खिसक चुका है।

इन लोगों को मिलेगा फायदा

1- मानसरोवर और पृथ्वीराज नगर दक्षिण की कॉलोनियों में रहने वाले पांच लाख से अधिक लोगों को।
2- वैशाली नगर-आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले 3 लाख से अधिक लोगों को।

जयपुर एयरपोर्ट टर्मिनल-2 का विस्तार

जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टर्मिनल-2 को 15 हजार वर्गमीटर में विस्तार दिया जा रहा है। इसमें अलग-अलग एंट्री-एग्जिट गेट, एक वर्जन फूड कोर्ट शॉप्स, पाथवे और लैंडस्केप गार्डन जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। बस स्टैंड भी बनकर तैयार है।

राजधानी में बौड़ेंगी 319 इलेक्ट्रिक बसें

केंद्र सरकार की स्कीम के तहत जयपुर को 319 इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी। दिसंबर तक ये बसें शहर की सड़कों पर उतरेंगी। इससे सार्वजनिक परिवहन को नई पहचान मिलेगी।

ये भी पढ़ें

राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, अब विधायकों की राय से बनेगा शहरों के विकास का खाका, यूडीएच मंत्री ने दिया आदेश
जयपुर
Rajasthan Government Big Decision Now Cities Development Blueprint made with MLAs opinion UDH minister gave order

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Sept 2025 10:06 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर को नए साल पर मिलेगी ढेर सारी सुविधाएं, आधुनिक ट्रांसपोर्ट-स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से हो जाएगा लैस, जानें क्या होगा बदलाव

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.