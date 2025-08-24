Jaipur Metro : जयपुर मेट्रो विस्तार पर नया अपडेट, 2 माह में डीपीआर होगी मंजूर, नवंबर में काम शुरू होने की संभावना

Jaipur Metro Update : जयपुर मेट्रो के विस्तार को गति मिलने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि अगले दो माह में फेज-2 की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल जाएगी। इसके बाद संभावना है कि नवंबर में राज्य सरकार फेज-2 का शिलान्यास करेगी। शनिवार को आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के विशेषाधिकारी (शहरी परिवहन) जयदीप ने फेज-2 के प्रस्तावित रूट का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रह्लादपुरा से लेकर टोड़ी मोड़ तक का दौरा किया और इस दौरान यात्री भार, कनेक्टिविटी और संभावित चुनौतियों को लेकर जयपुर मेट्रो अधिकारियों से चर्चा की।