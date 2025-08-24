Jaipur Metro : जयपुर मेट्रो विस्तार पर नया अपडेट, 2 माह में डीपीआर होगी मंजूर, नवंबर में काम शुरू होने की संभावना

Jaipur Metro Update : जयपुर मेट्रो के विस्तार को गति मिलने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि अगले दो माह में फेज-2 की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल जाएगी। इसके बाद संभावना है कि नवंबर में राज्य सरकार फेज-2 का शिलान्यास करेगी। शनिवार को आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के विशेषाधिकारी (शहरी परिवहन) जयदीप ने फेज-2 के प्रस्तावित रूट का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रह्लादपुरा से लेकर टोड़ी मोड़ तक का दौरा किया और इस दौरान यात्री भार, कनेक्टिविटी और संभावित चुनौतियों को लेकर जयपुर मेट्रो अधिकारियों से चर्चा की।
निरीक्षण के बाद सचिवालय में आयोजित बैठक में फेज-1ए, बी, सी और डी सहित जयपुर शहर में मेट्रो विस्तार की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। इस दौरान जयदीप ने आश्वस्त किया कि जल्द ही डीपीआर को स्वीकृति मिल जाएगी।
शाम को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भी जयदीप ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री से जयपुर मेट्रो फेज 2 परियोजना पर विस्तार से चर्चा की। गौरतलब है कि बीते दिनों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नई दिल्ली में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की थी। इस दौरान मेट्रो डीपीआर का शीघ्र अनुमोदन करने का अनुरोध किया था।
फेज-2 के रूट का निरीक्षण और डीपीआर पर चर्चा के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि अगले दो माह में सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएंगी और केंद्र से स्वीकृति मिल जाएगी।
वैभव गालरिया, चेयरमैन, जयपुर मेट्रो