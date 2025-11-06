Rajasthan: उदयपुर-पिंडवाड़ा हाईवे पर चलती कार बनी आग का गोला, ऐसे बची तीन युवकों की जान

गनीमत रही कि समय रहते कार सवार तीनों युवकों ने कूदकर अपनी जान बचा ली, जिससे बड़ा हादसा टल गया। पुलिस ने बताया कि आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। उन्होंने बताया कि अक्सर आग लगने और एक्सीडेंट के दौरान कार के दरवाजे ऑटोमेटिक लॉक हो जाते हैं। ऐसे में कार में सवार लोग बाहर नहीं निकल पाते। इस हादसे में गनीमत रही कि समय रहते तीनों युवक जलती कार से कूदकर अपनी जान बचा ली।