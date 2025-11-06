Rajasthan: भारत माला एक्सप्रेस-वे पर मंत्री किरोड़ी लाल का छापा, पकड़ी गईं अवैध गतिविधियां, 15 लाख की नकदी जब्त

नापासर में तेल का अवैध भंडारण के लिए रखी टंकियों की जांच करते मंत्री किरोड़ीलाल मीणा। (फोटो-पत्रिका)
बीकानेर। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने बुधवार आधी रात के बाद बीकानेर-जोधपुर भारत माला एक्सप्रेस-वे पर मोबाइल डीजल आउटलेट गाड़ी पकड़ी। इनमें से इंडस्ट्रियल ऑयल को बायोडीजल बताकर ट्रकों में भरा जा रहा था। इस तरह सुरक्षा को ताक पर रखकर अवैध रूप से तेल बेचना पकड़ में आने के बाद कृषि मंत्री मीणा ने नापासर में छापा मारकर तेल का भंडारण भी पकड़ा।
कस्बे के आवासीय क्षेत्र के एक मकान से 1 लाख 14 हजार लीटर तेल बरामद हुआ। तलाशी के दौरान 15 लाख रुपए की नकदी, नोट गिनने की मशीन और तेल बिक्री के कागजात भी मिले। गुरुवार को दिनभर रसद विभाग की टीम तेल को सीज कर नमूने लेने की कार्रवाई में जुटी रही।
मंत्री मीणा ने बताया कि 'देर रात जोधपुर से बीकानेर आते समय रास्ते में कई जगह ट्रकों में पिकअप गाड़ी में रखी बड़ी टंकियों से तेल भरते देखा। अभी फलोदी में बड़ा हादसा हुआ है, इस तरह खतरनाक तरीके से अवैध रूप से तेल भरते देख चिंता हुई। एक जगह तेल भरने वालों से पूछताछ की। यह बायोडीजल बताकर बेच रहे थे। पूछताछ करने पर पता चला कि यह तेल नापासर में उतरता है।' इसके बाद मंत्री किरोड़ी लाल जिला प्रशासन और संभागीय आयुक्त को सूचना देकर नापासर पहुंचे।
मंत्री मीणा ने बताया कि बुधवार रात करीब 2 बजे नापासर पहुंचकर देखा तो वहां अवैध रूप से तेल भंडारित मिला। कागजात मांगने पर भारत सरकार से जारी कोई लाइसेंस होना बताया गया। कारोबारी यह तेल सूरतगढ़ से नापासर लाते हैं। सूरतगढ़ में लुधियाना रूट पर भेजने की जगह नापासर उतारकर यहां से पिकअप वालों को 72 रुपए लीटर में बेचते हैं। पिकअप वाले आगे तीन-चार रुपए प्रति लीटर कमाकर ट्रक वालों को बेच देते हैं।
असल में यह इंडस्ट्रियल ऑयल है, जिसका मूल्य 45 रुपए प्रति लीटर है। इसे बायोडीजल बताकर बिना सुरक्षा उपायों के हाइवे पर बेचना और आवासीय क्षेत्र में अवैध भंडारण करना बड़े हादसे का कारण बन सकता है। रसद विभाग की टीम नमूने लेकर कार्रवाई कर रही है। इसमें जीएसटी की चोरी भी सामने आई है।
नापासर में मिले तेल के चार नमूने लेकर परिसर को सीज कर दिया है। प्रथम दृष्टया यह इंडस्ट्रियल ऑयल प्रतीत हो रहा है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगा। तेल बिक्री व भंडारण संबंधी कागजात की जांच कर रहे हैं। नियमानुसार जो कार्रवाई बनेगी की जाएगी। -नरेश शर्मा, जिला रसद अधिकारी, बीकानेर
