Rajasthan: भारत माला एक्सप्रेस-वे पर मंत्री किरोड़ी लाल का छापा, पकड़ी गईं अवैध गतिविधियां, 15 लाख की नकदी जब्त

मंत्री मीणा ने बताया कि 'देर रात जोधपुर से बीकानेर आते समय रास्ते में कई जगह ट्रकों में पिकअप गाड़ी में रखी बड़ी टंकियों से तेल भरते देखा। अभी फलोदी में बड़ा हादसा हुआ है, इस तरह खतरनाक तरीके से अवैध रूप से तेल भरते देख चिंता हुई। एक जगह तेल भरने वालों से पूछताछ की। यह बायोडीजल बताकर बेच रहे थे। पूछताछ करने पर पता चला कि यह तेल नापासर में उतरता है।' इसके बाद मंत्री किरोड़ी लाल जिला प्रशासन और संभागीय आयुक्त को सूचना देकर नापासर पहुंचे।