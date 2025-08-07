Rajasthan: उदयपुर में नॉनवेज दुकान मालिक की पीट-पीटकर हत्या, सामने आई ये वजह

Udaipur News: राजस्थान के उदयपुर जिले के सायरा थाना क्षेत्र के विसमा गांव में गुरुवार को एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई, जहां एक नॉनवेज दुकान के मालिक नानूराम खटीक की मामूली कहासुनी के बाद चार युवकों द्वारा पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। सायरा पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार, नानूराम खटीक मूल रूप से रावों का सायरा का निवासी था, विसमा गांव में अपनी नॉनवेज की दुकान चला रहा था। गुरुवार को नानूराम का युवकों के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया। यह विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने नानूराम पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। अभी तक इस विवाद में शिवा गरासिया का नाम सामने आया है।
मृतक के पुत्र विनोद खटीक ने बताया कि हमलावरों ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया और उसके पिता को बेरहमी से पीटा। इस दौरान नानूराम की हालत गंभीर हो गई। हमलावर अपनी बाइक मौके पर छोड़कर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों और ग्रामीणों ने नानूराम को तुरंत सायरा के स्थानीय अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बावजूद, परिजनों ने उम्मीद नहीं छोड़ी और उसे उदयपुर के पेसिफिक अस्पताल ले गए, लेकिन वहां भी डॉक्टरों ने उसकी मृत्यु की पुष्टि की।
सायरा पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने घटनास्थल से आरोपियों की छोड़ी गई बाइक को कब्जे में लिया और हमलावरों की पहचान के लिए छानबीन तेज कर दी है। पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि हत्या का कारण मामूली विवाद था, जिसने हिंसक रूप ले लिया।
वहीं, उदयपुर पुलिस अधीक्षक ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं। साथ ही, उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है।