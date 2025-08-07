Rajasthan: उदयपुर में नॉनवेज दुकान मालिक की पीट-पीटकर हत्या, सामने आई ये वजह

मृतक के पुत्र विनोद खटीक ने बताया कि हमलावरों ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया और उसके पिता को बेरहमी से पीटा। इस दौरान नानूराम की हालत गंभीर हो गई। हमलावर अपनी बाइक मौके पर छोड़कर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों और ग्रामीणों ने नानूराम को तुरंत सायरा के स्थानीय अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बावजूद, परिजनों ने उम्मीद नहीं छोड़ी और उसे उदयपुर के पेसिफिक अस्पताल ले गए, लेकिन वहां भी डॉक्टरों ने उसकी मृत्यु की पुष्टि की।