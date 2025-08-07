7 अगस्त 2025,

उदयपुर

Rajasthan: उदयपुर में नॉनवेज दुकान मालिक की पीट-पीटकर हत्या, सामने आई ये वजह

Udaipur News: उदयपुर जिले के सायरा थाना क्षेत्र में एक नॉनवेज दुकान के मालिक नानूराम खटीक की मामूली कहासुनी के बाद चार युवकों द्वारा पीट-पीटकर हत्या कर दी गई।

उदयपुर

Nirmal Pareek

Aug 07, 2025

Nanuram Khatik Murder
(पत्रिका फाइल फोटो)

Udaipur News: राजस्थान के उदयपुर जिले के सायरा थाना क्षेत्र के विसमा गांव में गुरुवार को एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई, जहां एक नॉनवेज दुकान के मालिक नानूराम खटीक की मामूली कहासुनी के बाद चार युवकों द्वारा पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। सायरा पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, नानूराम खटीक मूल रूप से रावों का सायरा का निवासी था, विसमा गांव में अपनी नॉनवेज की दुकान चला रहा था। गुरुवार को नानूराम का युवकों के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया। यह विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने नानूराम पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। अभी तक इस विवाद में शिवा गरासिया का नाम सामने आया है।

ये भी पढ़ें

झालावाड़ स्कूल हादसा: डोटासरा ने घायल बच्चों से की मुलाकात, बोले- ‘मुख्यमंत्री जी को यहां आना चाहिए था लेकिन…’
झालावाड़
Govind Singh Dotasara

कमरे में बंद कर की पिटाई

मृतक के पुत्र विनोद खटीक ने बताया कि हमलावरों ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया और उसके पिता को बेरहमी से पीटा। इस दौरान नानूराम की हालत गंभीर हो गई। हमलावर अपनी बाइक मौके पर छोड़कर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों और ग्रामीणों ने नानूराम को तुरंत सायरा के स्थानीय अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बावजूद, परिजनों ने उम्मीद नहीं छोड़ी और उसे उदयपुर के पेसिफिक अस्पताल ले गए, लेकिन वहां भी डॉक्टरों ने उसकी मृत्यु की पुष्टि की।

पहचान के लिए छानबीन तेज

सायरा पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने घटनास्थल से आरोपियों की छोड़ी गई बाइक को कब्जे में लिया और हमलावरों की पहचान के लिए छानबीन तेज कर दी है। पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि हत्या का कारण मामूली विवाद था, जिसने हिंसक रूप ले लिया।

वहीं, उदयपुर पुलिस अधीक्षक ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं। साथ ही, उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: फर्जी प्रमाणपत्र से बन गए टीचर, बीडीओ और स्टेनोग्राफर, SOG जांच में पकड़े गए 24 सरकारी कर्मचारी
जयपुर
SOG

Published on:

07 Aug 2025 12:26 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / Rajasthan: उदयपुर में नॉनवेज दुकान मालिक की पीट-पीटकर हत्या, सामने आई ये वजह

