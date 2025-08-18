Rajasthan: सरकारी स्कूल में हादसों के बाद एक्शन मोड में आया शिक्षा विभाग, जारी की ये नई गाइडलाइन

Education Department New Safety Guidelines: उदयपुर जिले के सरकारी स्कूल में छज्जा गिरने से 12 साल की बच्ची की मौत के बाद शिक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। इस दुखद घटना के बाद अब सभी स्कूल भवनों के निर्माण और मरम्मत के दौरान नई सुरक्षा गाइडलाइन लागू की गई है।
नई गाइडलाइन के अनुसार किसी भी क्षतिग्रस्त एरिया में खतरे का बोर्ड लगाया जाएगा और साथ ही बैरिकेड भी लगाए जाएंगे। इसके अलावा उस जगह पर 24 घंटे सुरक्षा गार्ड भी तैनात करना जरूरी होगा।
शिक्षा विभाग ने साफ़ निर्देश दिए हैं कि अब किसी भी क्षतिग्रस्त बिल्डिंग के पास स्थित क्लासरूम में पढ़ाई नहीं करवाई जाएगी। बिजली के काम के दौरान सभी उपकरण ठीक से ग्राउंडेड होने चाहिए और कहीं भी खुले तार नहीं छोड़े जाएंगे।
निर्माण सामग्री को इस तरह रखा जाएगा कि रास्ता अवरुद्ध न हो। फिसलन वाली जगहों पर रेत बिछाई जाएगी ताकि कोई फिसले नहीं। फायर एक्सटिंग्विशर और फर्स्ट एड बॉक्स भी निर्माण स्थल पर रखना जरूरी होगा।
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने स्पष्ट किया है कि अब शिक्षक या अन्य विभाग के कर्मचारी इंजीनियरिंग के पदों पर तैनात नहीं किए जाएंगे। केवल योग्य इंजीनियरों को ही निर्माण कार्य की जिम्मेदारी दी जाएगी और भुगतान से पहले थर्ड पार्टी निरीक्षण अनिवार्य होगा।