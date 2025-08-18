Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

उदयपुर

Rajasthan: सरकारी स्कूल में हादसों के बाद एक्शन मोड में आया शिक्षा विभाग, जारी की ये नई गाइडलाइन

Education Minister Madan Dilawar: नई गाइडलाइन के अनुसार किसी भी क्षतिग्रस्त एरिया में खतरे का बोर्ड लगाया जाएगा और साथ ही बैरिकेड भी लगाए जाएंगे। इसके अलावा उस जगह पर 24 घंटे सुरक्षा गार्ड भी तैनात करना जरूरी होगा।

उदयपुर

Akshita Deora

Aug 18, 2025

madan dilawar
मदन दिलावर (फोटो: पत्रिका)

Education Department New Safety Guidelines: उदयपुर जिले के सरकारी स्कूल में छज्जा गिरने से 12 साल की बच्ची की मौत के बाद शिक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। इस दुखद घटना के बाद अब सभी स्कूल भवनों के निर्माण और मरम्मत के दौरान नई सुरक्षा गाइडलाइन लागू की गई है।

नई गाइडलाइन के अनुसार किसी भी क्षतिग्रस्त एरिया में खतरे का बोर्ड लगाया जाएगा और साथ ही बैरिकेड भी लगाए जाएंगे। इसके अलावा उस जगह पर 24 घंटे सुरक्षा गार्ड भी तैनात करना जरूरी होगा।

शिक्षा विभाग ने साफ़ निर्देश दिए हैं कि अब किसी भी क्षतिग्रस्त बिल्डिंग के पास स्थित क्लासरूम में पढ़ाई नहीं करवाई जाएगी। बिजली के काम के दौरान सभी उपकरण ठीक से ग्राउंडेड होने चाहिए और कहीं भी खुले तार नहीं छोड़े जाएंगे।

ये भी पढ़ें

उदयपुर में पीएम श्री स्कूल का छज्जा गिरने से 1 बालिका की मौत, एक अन्य की स्थिति गंभीर
उदयपुर
Udaipur school accident

निर्माण सामग्री को इस तरह रखा जाएगा कि रास्ता अवरुद्ध न हो। फिसलन वाली जगहों पर रेत बिछाई जाएगी ताकि कोई फिसले नहीं। फायर एक्सटिंग्विशर और फर्स्ट एड बॉक्स भी निर्माण स्थल पर रखना जरूरी होगा।

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने स्पष्ट किया है कि अब शिक्षक या अन्य विभाग के कर्मचारी इंजीनियरिंग के पदों पर तैनात नहीं किए जाएंगे। केवल योग्य इंजीनियरों को ही निर्माण कार्य की जिम्मेदारी दी जाएगी और भुगतान से पहले थर्ड पार्टी निरीक्षण अनिवार्य होगा।

ये भी पढ़ें

झालावाड़ स्कूल हादसे में मृत बच्चों के परिजनों को मिला सम्मान तो फूट-फूटकर रो पड़े मां-बाप, देखें तस्वीरें
झालावाड़
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Aug 2025 03:27 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / Rajasthan: सरकारी स्कूल में हादसों के बाद एक्शन मोड में आया शिक्षा विभाग, जारी की ये नई गाइडलाइन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.