Rajasthan: सरकारी स्कूल में हादसों के बाद एक्शन मोड में आया शिक्षा विभाग, जारी की ये नई गाइडलाइन

Education Department New Safety Guidelines: उदयपुर जिले के सरकारी स्कूल में छज्जा गिरने से 12 साल की बच्ची की मौत के बाद शिक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। इस दुखद घटना के बाद अब सभी स्कूल भवनों के निर्माण और मरम्मत के दौरान नई सुरक्षा गाइडलाइन लागू की गई है।