उदयपुर

Rajasthan : बल्ले-बल्ले, बकाया राशि पर ब्याज और पेनल्टी होगी पूरी तरह माफ, आबकारी विभाग की एमनेस्टी योजना लागू

Rajasthan : आबकारी विभाग ने राजस्व बकाया निपटाने के लिए बड़ी राहत देते हुए एमनेस्टी योजना 2025 लागू की है। ब्याज और पेनल्टी माफ़, जानिए कैसे मिलेगा फायदा। योजना का लाभ सिर्फ इस डेट तक लिया जा सकेगा।

उदयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 14, 2025

Rajasthan Excise Department Amnesty scheme implemented interest and penalty on outstanding amount completely waived
फाइल फोटो पत्रिका

Rajasthan : आबकारी विभाग ने राजस्व बकाया निपटाने के लिए बड़ी राहत देते हुए एमनेस्टी योजना 2025 लागू की है। इस योजना के तहत बकायादारों को सिर्फ मूल बकाया राशि जमा करनी होगी और ब्याज व पेनल्टी की शत-प्रतिशत माफी दी जाएगी। योजना का लाभ 30 सितंबर 2025 तक लिया जा सकता है।

तो यह भी योजना में समिलित होगा

आबकारी आयुक्त शिवप्रसाद नकाते ने बताया कि यह योजना उन सभी मामलों में लागू होगी, जिनमें राजस्व बकाया 31 मार्च 2022 या उससे पहले का है। यहां तक कि अगर मांग आदेश एक अप्रेल 2022 या बाद में जारी हुआ है, लेकिन मामला 31 मार्च 2022 से पूर्व की अवधि का है तो वह भी योजना में समिलित होगा।

ये भी पढ़ें

राजस्थान की शहरी जनता के लिए बड़ी योजना तैयार, गरीबों और मध्यम वर्ग को मिलेगी राहत, उच्च वर्ग को आंशिक छूट
जयपुर
Bhajan Lal Government Plan Ready for Rajasthan Urban Population poor and middle class give big relief Shahari Seva Shivir

अधिकारियों ने की अपील

अतिरिक्त आबकारी आयुक्त (प्रशासन) ओपी जैन और अतिरिक्त आबकारी आयुक्त (पॉलिसी) प्रदीप सिंह सांगावत ने बताया कि इस योजना से बकायादार अनावश्यक कानूनी कार्रवाई, संपत्ति कुर्की और नीलामी जैसी जटिलताओं से बच सकते हैं। उन्होंने कहा कि बकायादार संबंधित अतिरिक्त आबकारी आयुक्त (जोन) जिला आबकारी अधिकारी और आबकारी निरीक्षक से संपर्क कर योजना का लाभ उठा सकते हैं।

1- 31 मार्च 2020 तक के बकाया मूल राशि जमा करने पर ब्याज और पेनल्टी दोनों पूरी तरह माफ।
2- 1 अप्रेल 2020 से 31 मार्च 2022 तक के बकाया मूल राशि जमा करने पर 100 प्रतिशत पेनल्टी माफ और 50 प्रतिशत ब्याज की छूट।

ये भी पढ़ें

Rajasthan News : जालौर में हृदयविदारक घटना, नौवीं की छात्रा को स्कूल में आया हार्ट अटैक, मौत
जालोर
Jalore Heartbreaking incident ninth class student got heart attack in school and died

Published on:

14 Sept 2025 02:57 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / Rajasthan : बल्ले-बल्ले, बकाया राशि पर ब्याज और पेनल्टी होगी पूरी तरह माफ, आबकारी विभाग की एमनेस्टी योजना लागू

