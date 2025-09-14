Rajasthan News : जालौर में हृदयविदारक घटना, नौवीं की छात्रा को स्कूल में आया हार्ट अटैक, मौत

Jalore News : राजस्थान के स्कूल में अचानक हार्ट अटैक आने से बच्चों की मृत्यु हो जा रही है। जालौर के बागोडा उपखंड क्षेत्र के एक निजी माध्यमिक विद्यालय में शनिवार को 9वीं कक्षा की छात्रा की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। चिकित्सकों ने मौत का कारण हार्ट अटैक बताया है।
जालौर के बागोडा उपखंड क्षेत्र के एक निजी माध्यमिक विद्यालय में शनिवार को 9वीं कक्षा की छात्रा की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। मृतका की पहचान 14 वर्षीय निरमा कुमारी पुत्री मगनलाल मंडार निवासी बागोड़ा के रूप में हुई। जानकारी के अनुसार बालिका को पिछले कुछ दिनों से बुखार आ रहा था। वह निमोनिया होने के कारण पांच दिन से स्कूल नहीं गई थी। शनिवार को बालिका के पिता उसे स्कूल तक छोड़कर आए।
स्कूल आने के कुछ समय बाद ही बालिका की तबीयत बिगड़ गई। स्कूल स्टाफ तुरंत उसे अस्पताल ले गए। सूचना पर परिजन भी स्कूल पहुंचे। अस्पताल में चिकित्सकों ने बालिका मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। चिकित्सकों ने मौत का कारण हार्ट अटैक बताया है।
युवाओं और बच्चों में हार्ट अटैक से होने वाली मौतों की संख्या में कमी नहीं आ रही है। 16 जुलाई को भी सीकर के दातांरामगढ़ में मात्र 9 साल की बच्ची की हार्टअटैक से मौत हो गई। बच्ची आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में चौथी कक्षा की छात्रा थी। शिक्षकों ने काफी कोशिश की लेकिन जान नहीं बचा सके।
जालोर जिले में तैनात भाद्राजून थानाधिकारी महेंद्र सिंह खींची (45 वर्ष) की गुरुवार तड़के हृदयघात से मौत हो गई। पिछले दो दिनों से उनकी तबीयत बिगड़ गई थी और वे इलाज के लिए जोधपुर एम्स में भर्ती थे।