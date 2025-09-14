Rajasthan News : जालौर में हृदयविदारक घटना, नौवीं की छात्रा को स्कूल में आया हार्ट अटैक, मौत

जालौर के बागोडा उपखंड क्षेत्र के एक निजी माध्यमिक विद्यालय में शनिवार को 9वीं कक्षा की छात्रा की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। मृतका की पहचान 14 वर्षीय निरमा कुमारी पुत्री मगनलाल मंडार निवासी बागोड़ा के रूप में हुई। जानकारी के अनुसार बालिका को पिछले कुछ दिनों से बुखार आ रहा था। वह निमोनिया होने के कारण पांच दिन से स्कूल नहीं गई थी। शनिवार को बालिका के पिता उसे स्कूल तक छोड़कर आए।