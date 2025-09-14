Patrika LogoSwitch to English

जालोर

Rajasthan News : जालौर में हृदयविदारक घटना, नौवीं की छात्रा को स्कूल में आया हार्ट अटैक, मौत

Jalore News : जालौर में हृदयविदारक घटना। नौवीं की छात्रा को स्कूल में आया हार्ट अटैक, मौत हुई। स्कूल स्टॉफ और परिजनों के आंखों में आंसू थम नहीं रहे हैं।

जालोर

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 14, 2025

Jalore Heartbreaking incident ninth class student got heart attack in school and died
मृतका 14 वर्षीय निरमा कुमारी। पत्रिका फोटो

Jalore News : राजस्थान के स्कूल में अचानक हार्ट अटैक आने से बच्चों की मृत्यु हो जा रही है। जालौर के बागोडा उपखंड क्षेत्र के एक निजी माध्यमिक विद्यालय में शनिवार को 9वीं कक्षा की छात्रा की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। चिकित्सकों ने मौत का कारण हार्ट अटैक बताया है।

निमोनिया होने के कारण पांच दिन से नहीं गई स्कूल

जालौर के बागोडा उपखंड क्षेत्र के एक निजी माध्यमिक विद्यालय में शनिवार को 9वीं कक्षा की छात्रा की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। मृतका की पहचान 14 वर्षीय निरमा कुमारी पुत्री मगनलाल मंडार निवासी बागोड़ा के रूप में हुई। जानकारी के अनुसार बालिका को पिछले कुछ दिनों से बुखार आ रहा था। वह निमोनिया होने के कारण पांच दिन से स्कूल नहीं गई थी। शनिवार को बालिका के पिता उसे स्कूल तक छोड़कर आए।

पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया

स्कूल आने के कुछ समय बाद ही बालिका की तबीयत बिगड़ गई। स्कूल स्टाफ तुरंत उसे अस्पताल ले गए। सूचना पर परिजन भी स्कूल पहुंचे। अस्पताल में चिकित्सकों ने बालिका मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। चिकित्सकों ने मौत का कारण हार्ट अटैक बताया है।

16 जुलाई को सीकर में 9 साल की बच्ची की हार्ट अटैक से मौत

युवाओं और बच्चों में हार्ट अटैक से होने वाली मौतों की संख्या में कमी नहीं आ रही है। 16 जुलाई को भी सीकर के दातांरामगढ़ में मात्र 9 साल की बच्ची की हार्टअटैक से मौत हो गई। बच्ची आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में चौथी कक्षा की छात्रा थी। शिक्षकों ने काफी कोशिश की लेकिन जान नहीं बचा सके।

भाद्राजून थानाधिकारी महेंद्र सिंह खींची की हार्ट अटैक से मौत

जालोर जिले में तैनात भाद्राजून थानाधिकारी महेंद्र सिंह खींची (45 वर्ष) की गुरुवार तड़के हृदयघात से मौत हो गई। पिछले दो दिनों से उनकी तबीयत बिगड़ गई थी और वे इलाज के लिए जोधपुर एम्स में भर्ती थे।

Published on:

14 Sept 2025 08:07 am

Hindi News / Rajasthan / Jalore / Rajasthan News : जालौर में हृदयविदारक घटना, नौवीं की छात्रा को स्कूल में आया हार्ट अटैक, मौत

