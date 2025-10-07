राजस्थान में मंत्री के सामने भाजपाइयों ने यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पीटा, 2 लोग हिरासत में, काले झंडे लेकर आए थे विरोध करने



हंगामा उस वक्त हुआ जब यूडीए मंत्री भुवाणा-प्रतापनगर चौराहे पर डेकोरेटिव पोल और स्ट्रीट लाइटिंग का लोकार्पण करने आए थे। समारोह के बाद मंत्री अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे, तभी यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अरमान जैन कुछ युवा साथियों के साथ पहुंचे। अरमान के हाथ में काले झंडे थे, वह कुछ बात करता उससे पहले ही भाजपाइयों की नजर पड़ गई और उन्होंने उसके हाथों से काले झंडे छीन लिए।