Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

राजस्थान में मंत्री के सामने भाजपाइयों ने यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पीटा, 2 लोग हिरासत में, काले झंडे लेकर आए थे विरोध करने

उदयपुर में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के कार्यक्रम में काले झंडे दिखाने पहुंचे यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं और भाजपाइयों में भिड़ंत हो गई। धक्का-मुक्की और मारपीट में यूथ कांग्रेसी सचिव घायल हो गया। पुलिस ने दो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया।

2 min read

उदयपुर

image

Arvind Rao

Oct 07, 2025

Udaipur BJP workers beat up Youth Congress workers

Udaipur BJP workers beat up Youth Congress workers (Patrika Photo)

उदयपुर: यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के कार्यक्रम में काले झंडे लेकर पहुंचे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और भाजपाई आमने-सामने हो गए। मौके पर हंगामा और धक्का-मुक्की के बीच भाजपाइयों ने यूथ कांग्रेसी सचिव से जमकर मारपीट की। पुलिस ने बीच-बचाव के बाद विरोध कर रहे दो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। घटना के विरोध में सोमवार देर रात कांग्रेस कार्यकर्ता सुखेर पुलिस थाने के बाहर धरने पर बैठ गए।


हंगामा उस वक्त हुआ जब यूडीए मंत्री भुवाणा-प्रतापनगर चौराहे पर डेकोरेटिव पोल और स्ट्रीट लाइटिंग का लोकार्पण करने आए थे। समारोह के बाद मंत्री अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे, तभी यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अरमान जैन कुछ युवा साथियों के साथ पहुंचे। अरमान के हाथ में काले झंडे थे, वह कुछ बात करता उससे पहले ही भाजपाइयों की नजर पड़ गई और उन्होंने उसके हाथों से काले झंडे छीन लिए।


भाजपाइयों ने उसे मंत्री से दूर ले जाकर पीटा। इस दौरान धक्का-मुक्की और मारपीट से माहौल गरमा गया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने अरमान को छुड़वाया। इसके बाद यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। उसके बाद पुलिस ने तत्काल विरोधियों को हिरासत में लेकर थाने ले गई।


वहीं, अरमान का कहना है कि वे भुवाणा-बलीचा बाइपास मार्ग का नाम शहीद अभिनव नागौरी मार्ग करने की बात लेकर गए थे। हमारी सुनवाई से पहले ही भाजपाइयों ने मारपीट कर दी।


इधर, भाजपा शहर जिलाध्यक्ष गजपाल सिंह राठौड़ ने कहा कि मौके पर शालीनता से कार्यक्रम चल रहा था, कई लोगों ने मंत्री के समक्ष अपनी बात रखी और ज्ञापन भी दिए। काले झंडे लाकर कोई कार्यक्रम को खराब करता है तो यह अच्छी बात नहीं है। कार्यक्रम के दौरान मौके पर राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।


मंत्री बोले- कोई शालीनता से बात करता है तो सुनते हैं


हंगामे के बाद मौके पर मंत्री खर्रा ने कहा कि हमें काले झंडे का कोई असर नहीं होता। हम तो गांव में पैदा हुए हैं, बहुत कालिख देखी है। कोई शालीनता से बात करता है तो हम बात सुनते हैं और तत्काल समाधान भी करते हैं। कोई जबरन दबाव बनाता है तो बर्दाश्त नहीं करते।

ये भी पढ़ें

राजस्थान कांग्रेस के पूर्व मंत्री का निधन, 4 बार रहे विधायक, ऐसा रहा सरपंच से मंत्री तक का सफर
कोटा
Bharat Singh passes away

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Oct 2025 10:55 am

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / राजस्थान में मंत्री के सामने भाजपाइयों ने यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पीटा, 2 लोग हिरासत में, काले झंडे लेकर आए थे विरोध करने

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Udaipur Crime : परीक्षा देने आई विवाहिता से कार में बलात्कार, जान से मारने की दी धमकी

Udaipur Crime Married woman College exam raped in car threatened with death
उदयपुर

Rajasthan: सलूम्बर में सड़क पर कन्या भ्रूण मिलने से फैली सनसनी… पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी

salumbar
उदयपुर

Udaipur road accident: सड़क हादसे में होटल संचालक की दर्दनाक मौत, शव बुरी तरह कुचला

Udaipur road accident
उदयपुर

खुशखबरी: उदयपुर आगार को मिली 10 नई बसों की सौगात, इन बंद रूटों पर फिर से शुरू होंगी रोडवेज बसें

Udaipur Depot Receives 10 New Buses
उदयपुर

प्रमस्तिष्क घात के हजारों दिव्यांगों की जिंदगी को बनाया आसान, सीपी पार्क से नई उम्मीद

उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.