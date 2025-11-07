Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

राजस्थान के डॉ. इकबाल सक्का का कमाल: बनाई दुनिया की सबसे छोटी हॉकी स्टिक और गेंद, भारतीय हॉकी के 100 साल पर तोहफा

Dr. Iqbal Sakka: उदयपुर के सूक्ष्म कलाकार डॉ. इकबाल सक्का ने भारतीय हॉकी के 100 साल पूरे होने पर चांदी की दो मिमी आकार की 25 सबसे छोटी हॉकी स्टिक और गेंदें बनाई। इन्हें देखने के लिए विशेष माइक्रो लेंस की जरूरत पड़ती है।

2 min read
Google source verification

उदयपुर

image

Arvind Rao

Nov 07, 2025

Dr. Iqbal Sakka

Dr. Iqbal Sakka (Photo-X)

Dr. Iqbal Sakka: उदयपुर: सूक्ष्म कला के क्षेत्र में अपनी अद्वितीय पहचान बना चुके डॉ. इकबाल सक्का ने एक बार फिर अपनी कला का लोहा मनवाया है। भारतीय हॉकी के 100 साल पूरे होने के अवसर पर उन्होंने चांदी से दुनिया की सबसे छोटी 25 हॉकी स्टिक और 25 गेंदें तैयार की हैं।


बता दें कि इन कलाकृतियों का आकार मात्र दो मिलीमीटर है, जिन्हें सामान्य आंखों से देख पाना संभव नहीं है। इन्हें देखने के लिए विशेष माइक्रो लेंस की जरूरत पड़ती है।


क्या कहना है डॉ. सक्का का…


डॉ. सक्का ने बताया, यह सूक्ष्म कलाकृति साल 1925 से 2025 तक भारतीय हॉकी के गौरवशाली इतिहास को समर्पित है। उन्होंने बताया कि ‘25’ अंक से प्रेरणा लेते हुए 25 स्टिक और 25 गेंदें बनाई गईं हैं।


इन सभी को एक हरे मैदान पर इस तरह सजाया गया है कि गेंदों से ‘100’ का अंक उभरता है। यह मैदान भी दुनिया का सबसे छोटा हरा घास का मैदान माना जा रहा है। भारतीय हॉकी शताब्दी के इस खास मौके पर डॉ. सक्का की यह नई रचना न केवल सूक्ष्म कला का चमत्कार है। बल्कि देश के खेल गौरव को भी एक अनूठा सम्मान देती है।


मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में की गई प्रदर्शित


यह अनोखी कलाकृति दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में सात नवंबर को होने वाले शताब्दी समारोह में प्रदर्शित की गई है। इसके लिए सक्का ने केंद्रीय खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया को पत्र भेजकर समारोह में अपनी रचना को शामिल करने का अनुरोध किया था। उन्होंने बताया कि इन सूक्ष्म कलाकृतियों को तैयार करने में करीब पांच दिन का समय लगा।


कई विश्व रिकॉर्ड्स दर्ज


सूक्ष्म कला के इस महारथी का नाम पहले से ही कई विश्व रिकॉर्ड्स में दर्ज है। उन्होंने अब तक 121 से अधिक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं, जिनमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, लिम्का बुक, यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और वर्ल्ड अमेजिंग रिकॉर्ड्स शामिल हैं। उनकी सबसे चर्चित कलाकृतियों में दुनिया की सबसे छोटी सोने की चेन, स्वर्ण की चाय की केतली और सबसे छोटा गोल्ड स्टंप प्रमुख हैं।


बचपन से था अलग करने का जुनून


डॉ. सक्का बताते हैं कि उन्हें बचपन से ही कुछ अलग करने का जुनून था। अखबारों में विदेशों के कलाकारों के सूक्ष्म स्वर्ण शिल्पकारी रिकॉर्ड पढ़कर उन्हें प्रेरणा मिली कि भारत को भी इस क्षेत्र में अग्रणी बनाना चाहिए। यही संकल्प आगे चलकर उनका जीवन उद्देश्य बन गया। आज उनकी कला न केवल भारत, बल्कि पूरी दुनिया में सराही जाती है।

ये भी पढ़ें

जयपुर: अमायरा मौत मामले में क्लासमेट्स का बड़ा खुलासा, ‘वो उस दिन स्कूल नहीं आना चाहती थी’, आज सौंपी जाएगी जांच रिपोर्ट
जयपुर
Jaipur Amyra Death Case

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

07 Nov 2025 02:27 pm

Published on:

07 Nov 2025 02:24 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / राजस्थान के डॉ. इकबाल सक्का का कमाल: बनाई दुनिया की सबसे छोटी हॉकी स्टिक और गेंद, भारतीय हॉकी के 100 साल पर तोहफा

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

नए साल में नए स्वरूप में दिखेगा राजस्थान का यह शहर , जानिए क्या होंगे 10 बड़े बदलाव

उदयपुर

Big Action: राजस्थान के इस जिले में गरजी 10 JCB मशीनें, 52 घर ध्वस्त, 110 करोड़ की जमीन अतिक्रमण मुक्त

Rajasthan Bulldozers
उदयपुर

Rajasthan: उदयपुर-पिंडवाड़ा हाईवे पर चलती कार बनी आग का गोला, ऐसे बची तीन युवकों की जान

Udaipur Car fire
उदयपुर

पैंथर के मूवमेंट से दहशत बरकरार

उदयपुर

राजस्थान के इस शहर में 1109 भूखंडों के लिए 7 नवंबर है अंतिम तिथि, हाथ से न जानें दें मौका

uda plot scheme
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.