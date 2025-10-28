Rain Alert: राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, नवंबर की शुरुआत में भी बारिश के आसार, बिन मौसम बरसात ने बढ़ाई मुश्किलें



सोमवार सुबह तक शहर में 1 मिमी, डबोक में 23.2, बडग़ांव में 7, गोगुंदा में 2, मावली में 12, खेरवाड़ा में 2, कुराबड़ में 19, घासा में 17, मिमी बरसात हुई। सोमवार शाम तक शहर में 9, डबोक में 26.6, मदार में 8, नाई में 13 और अलसीगढ़ में 10 मिमी बरसात दर्ज की गई। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक अक्टूबर अंत में बरसात पहली बार हो रही है।