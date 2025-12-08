सर्दियों में घूमने के लिए राजस्थान की ये 2 जगह है सबसे खास, विंटर वेकेशन में कर लें घूमने का प्लान

अगर आप पहाड़ों के करीब ठंडी वादियों का मजा लेना चाहते हैं, तो आबू रोड एक शानदार जगह है। माउंट आबू से जुड़ा यह इलाका सर्दियों में बेहद सुहावना हो जाता है। यहां का मौसम साफ और ठंडा रहता है, जिससे सैर करना और भी आनंददायक हो जाता है। आसपास की हरियाली, अरावली की पहाड़ियां और शांत रास्ते घूमने वालों को अलग ही अनुभव देते हैं। नक्की झील से लेकर गुरुशिखर तक की यात्रा सर्दियों में यादगार बन जाती है।