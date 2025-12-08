सर्दियों में घूमने के लिए राजस्थान की ये 2 जगह है सबसे खास, विंटर वेकेशन में कर लें घूमने का प्लान

Photo: Patrika
राजस्थान में अब सर्दियों की हल्की-हल्की दस्तक महसूस होने लगी है। दिसंबर और जनवरी के मौसम में सुबह–शाम ठंडी हवा, हल्की धुंध और धूप की नरम गर्माहट माहौल को बेहद सुहावना बना देती है। यही वजह है कि इस समय राजस्थान घूमने वालों की संख्या तेजी से बढ़ जाती है। अगर आप भी सर्दियों की छुट्टियों में कहीं घूमने का मन बना रहे हैं, तो उदयपुर और आबू रोड आपके लिए बेहतरीन विकल्प साबित हो सकते हैं।
उदयपुर सर्दियों के मौसम में सबसे ज्यादा खूबसूरत नजर आता है। यहां की झीलें, पुराने महल और शांत वातावरण पर्यटकों को खास तरह का सुकून देते हैं। सिटी पैलेस घूमते हुए इतिहास की भव्यता महसूस होती है।
फतेहसागर झील में बोटिंग का मजा सर्द मौसम में अलग ही आनंद देता है। शाम के समय गुलाब बाग और पिछोला झील के आसपास टहलना मन को शांति देता है। दिसंबर-जनवरी में यहां होने वाले लोकल फेस्टिवल और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी टूरिस्ट को खासा आकर्षित करते हैं।
अगर आप पहाड़ों के करीब ठंडी वादियों का मजा लेना चाहते हैं, तो आबू रोड एक शानदार जगह है। माउंट आबू से जुड़ा यह इलाका सर्दियों में बेहद सुहावना हो जाता है। यहां का मौसम साफ और ठंडा रहता है, जिससे सैर करना और भी आनंददायक हो जाता है। आसपास की हरियाली, अरावली की पहाड़ियां और शांत रास्ते घूमने वालों को अलग ही अनुभव देते हैं। नक्की झील से लेकर गुरुशिखर तक की यात्रा सर्दियों में यादगार बन जाती है।
दिसंबर और जनवरी में इन जगहों पर भीड़ संतुलित रहती है, मौसम सुहावना होता है और घूमने का असली मजा इसी समय आता है। अगर आप सर्दियों में किसी शांत, खूबसूरत और यादगार ट्रिप की तलाश में हैं, तो उदयपुर और आबू रोड आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन हैं।
उदयपुर
राजस्थान न्यूज़
