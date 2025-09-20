Udaipur: अनूठी पहल, Free में होगा इन महिलाओं का 10 लाख रुपए का बीमा, ऐसे करें आवेदन

इस योजना के अंतर्गत महिला का 5 लाख रुपए और उनके पति का 5 लाख रुपए, कुल 10 लाख रुपए का बीमा समाज की ओर से नि:शुल्क करवाया जा रहा है। इस बीमा योजना का उद्देश्य कठिन परिस्थिति में परिवार को आर्थिक संबल प्रदान करना तथा महिलाओं के भविष्य को सुरक्षित करना है। समाज की इस पहल को काफी सराहना मिल रही है।