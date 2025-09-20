Patrika LogoSwitch to English

उदयपुर

Udaipur: अनूठी पहल, Free में होगा इन महिलाओं का 10 लाख रुपए का बीमा, ऐसे करें आवेदन

बीमा की यह योजना जैकब आबाद पंचायत के अध्यक्ष हरीश राजानी द्वारा सिंधी समाज की महिलाओं के लिए नि:शुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है।

उदयपुर

Akshita Deora

Sep 20, 2025

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका

सिंधी समाज ने महिलाओं की सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में सराहनीय कदम उठाया है। समाज की ओर से 18 वर्ष से 70 वर्ष आयु वर्ग की प्रत्येक महिला के लिए बीमा योजना शुरू की गई है।

इस योजना के अंतर्गत महिला का 5 लाख रुपए और उनके पति का 5 लाख रुपए, कुल 10 लाख रुपए का बीमा समाज की ओर से नि:शुल्क करवाया जा रहा है। इस बीमा योजना का उद्देश्य कठिन परिस्थिति में परिवार को आर्थिक संबल प्रदान करना तथा महिलाओं के भविष्य को सुरक्षित करना है। समाज की इस पहल को काफी सराहना मिल रही है।

बीमा की यह योजना जैकब आबाद पंचायत के अध्यक्ष हरीश राजानी द्वारा सिंधी समाज की महिलाओं के लिए नि:शुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। राजानी ने बताया कि हमारा लक्ष्य 2100 महिलाओं को निशुल्क बीमा उपलब्ध करवाना है।

अब तक 1990 महिलाओं ने फॉर्म भर के जमा करवा दिए हैं। कैलाश नेभनानी ने बताया कि झूलेलाल भवन में सुबह से ही महिलाओं का तांता लग रहा है। ऐसे में समाज के भारत खत्री, कमलेश राजानी, सुरेश चावला, गोपाल मेहता आदि अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

ऐसे कर सकते हैं आवेदन

पूज्य झूलेलाल सिंधी सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष दादा प्रताप राय चुघ ने बताया कि बीमा का लाभ लेने के लिए झूलेलाल भवन शक्ति नगर में 30 सितंबर तक फॉर्म भर के अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड, नॉमिनी का नाम, जन्म प्रमाण पत्र, और दो फोटो जमा करवाना होगा।

20 Sept 2025 02:41 pm

Udaipur: अनूठी पहल, Free में होगा इन महिलाओं का 10 लाख रुपए का बीमा, ऐसे करें आवेदन

