22 घंटे बाद मिला पानी में बहे शिक्षक का शव

झल्लारा । पायरा निवासी एक शिक्षक का शव शुक्रवार को 22 घंटे बाद एनीकट के पास झाड़ियों से बरामद किया गया। उल्लेखनीय है कि शिक्षक वीरबहादुर सिंह गुरूवार की सुबह बाइक पर सवार होकर स्कूल जाने के लिए घर से निकले थे। वे समोडा -झल्लारा मुख्य मार्ग पर समोडा से गुजर रही सोम नदी में बाइक सहित बह गए । बाइक को तो बचाव टीम ने निकाल लिया , लेकिन वीर बहादुर सिंह नहीं मिले। बचाव दल ने गुरूवार को दिन-रात नदी में उनकी तलाश की, लेकिन उनका पता नहीं चला । बचाव दल और ग्र्मीणों ने शुक्रवार की सुबह फिर तलाशी अभियान चलाया तो सिंह का शव श्मशान घाट के पास पानी में मिला ।थानाधिकारी धर्मेन्द्र सिंह वाघेला ने बताया कि 22 घंटे की मशक्कत के बाद शिक्षक का शव मिला। वीर बहादुर सिंह(37) पुत्र अभय सिंह चुंडावत समोडा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वरिष्ठ अध्यापक के रूप में हिंदी के शिक्षक थे। वाघेला के अलावा हेड कांस्टेबल महेंद्र सिंह मियाला, नवीन पाटीदार, नीरज पाटीदार, नयन पाल सिंह, मणि लाल,हिमांशु पाटीदार, जिगर पाटीदार, मय जाप्ता परिजनों के साथ दिन - रात मौके पर डटे रहे ।