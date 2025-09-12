उदयपुर की बेटी आत्मिका गुप्ता बनीं लेफ्टिनेंट, परिवार ने हर कदम पर दिया साथ, इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी की



इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाली आत्मिका हमेशा पढ़ाई में अव्वल रही हैं। खेल और शिक्षा दोनों में संतुलन साधते हुए उन्होंने यह साबित कर दिया कि दृढ़ इच्छाशक्ति हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। उनके ट्रेनिंग के बाद उदयपुर लौटने पर भव्य स्वागत हुआ। शूटिंग कोच डॉ. जितेंद्र सिंह चुण्डावत, तीर्थपाल राठौड़ सहित कई निशानेबाजों ने उनका अभिनंदन किया। कॉलोनीवासियों ने भी गर्व से उनका स्वागत किया।