राजस्थान: विधायक के पीए का स्टेटस, किस पुलिसकर्मी को कहां लगाएं, बना चर्चा का विषय

कई सरकारी कर्मचारियों के प्रार्थना-पत्र आते रहते हैं। यह सामान्य प्रक्रिया है। हाल ही में उदयपुर रेंज में स्थानांतरित हुए पुलिस अधिकारियों की सूची में से कुछ उदयपुर जिले में आए हैं। एक अधिकारी का प्रार्थना पत्र था, जिसमें उन्होंने करीब 8 थानों की सूची भेजते हुए उसमें से कहीं पर पोस्टिंग करवाने का निवेदन किया था। पीए महेंद्र प्रार्थना पत्र मुझे ही भेज रहे थे, तभी गलती से स्टेटस लग गया। इस तरह के प्रार्थना पत्र जनप्रतिनिधियों के पास रोजाना आते हैं।