नए साल में नए स्वरूप में दिखेगा राजस्थान का यह शहर , जानिए क्या होंगे 10 बड़े बदलाव

उदयपुर। नए साल की शुरुआत पर शहर नए स्वरूप में नजर आएगा। शहर में नई सड़कें बनाने और चौराहों को विस्तार देने के प्रस्तावित कार्य दो माह में पूरे होने का दावा किया गया है। प्रस्तावित विकास कार्यों को लेकर शहर विधायक ताराचंद जैन ने यूडीए अधिकारियों से इस बारे में चर्चा की है।