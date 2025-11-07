नए साल में नए स्वरूप में दिखेगा राजस्थान का यह शहर , जानिए क्या होंगे 10 बड़े बदलाव

फोटो पत्रिका नेटवर्क
उदयपुर। नए साल की शुरुआत पर शहर नए स्वरूप में नजर आएगा। शहर में नई सड़कें बनाने और चौराहों को विस्तार देने के प्रस्तावित कार्य दो माह में पूरे होने का दावा किया गया है। प्रस्तावित विकास कार्यों को लेकर शहर विधायक ताराचंद जैन ने यूडीए अधिकारियों से इस बारे में चर्चा की है।
विधायक ने यूडीए अधिकारियों को विकास कार्यों को तय समयावधि में पूरे करने के निर्देश दिए। खासतौर पर सड़कों के विस्तारीकरण के साथ ही नई सड़कें निकालने और बॉटलनेक के कामों पर जोर दिया गया है। चर्चा में यूडीए आयुक्त राहुल जैन, अतिरिक्त मुख्य अभियंता संजीव शर्मा, वरिष्ठ अभियंता अनित माथुर आदि शामिल थे।
प्रोजेक्ट : ठोकर चौराहे का विस्तार (एक सप्ताह में काम शुरू)
प्रक्रिया : चौराहे पर विद्युत लाइनों को हटाने के लिए विद्युत निगम से डिमांड जारी करवाने की प्रक्रिया की जा रही है। ठोकर चौराहे का विस्तारीरण दुर्गा नर्सरी चौराहे की तर्ज पर किया जाएगा।
प्रोजेक्ट : 100 फीट रोड चौराहा का विस्तार (एक सप्ताह में काम शुरू)
प्रक्रिया : यूनिवर्सिटी रोड से शुरू होते 100 फीट रोड चौराहे पर भी विद्युत निगम से डिमांड जारी करवाने की प्रक्रिया हो रही है। मार्ग पर खंभे और ट्रांसफार्मर हटाकर विस्तार होगा, बड़ा चौराहा बनेगा।
प्रोजेक्ट: केशवनगर का नया रोड (दो माह में काम शुरू)
प्रक्रिया : पुराना अशोका ग्रीन से केशव नगर होकर सांवरिया गार्डन, बेकनी पुलिया तक रोड प्रस्तावित है। इसके लिए कृषि विश्वविद्यालय की जमीन को छोड़कर अन्य मार्ग पर निर्णय लिया जाएगा।
प्रोजेक्ट : नए 100 फीट अतिक्रमण मुक्त (एक सप्ताह में कार्रवाई)
प्रक्रिया : हिरणमगरी मेन रोड स्थित विद्या निकेतन से कुम्हारों का भट्टा, टेकरी लिंक रोड पर अतिक्रमण हो। इस महत्वपूर्ण रोड को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए प्रभावी रूप से कार्रवाई कुछ ही दिनों में होगी।
प्रोजेक्ट: अशोका पैलेस चौराहा (2 माह में काम पूरा)
प्रक्रिया: आरके सर्कल शोभागपुरा 100 फीट रोड पर स्थित पुराना अशोका पैलेस के पास चौराहे का विस्तार किया जाना प्रस्तावित है। योजना बन चुकी है, काम अगले दो माह में पूरा करने का लक्ष्य रखा है।
प्रोजेक्ट: मल्लातलाई नए रोड का विस्तार (15 दिन में काम शुरू)
प्रक्रिया: होटल ट्राइडेंट के पास मल्लातलाई नए रोड के विस्तार का काम होना है। साढ़े 3 किमी सीतामाता मंदिर तक के काम के लिए 2.5 करोड़ की निविदा जारी कर दी गई है। जल्द ही काम धरातल पर होगा।
प्रोजेक्ट: पुरोहितों का तालाब मार्किंग (दो माह में काम पूरा)
प्रक्रिया: हाईवे से पुरोहितों का तालाब तक मास्टर प्लान में पिछले 20 साल से लम्बित कार्य जल्द से जल्द शुरू होगा। इससे पर्यटकों की पहुंच बढ़ेगी, वहीं मार्ग पर हादसे होने की आशंका में कमी लाई जा सकेगी।
प्रोजेक्ट: भट्टा-सेवाश्रम लिंक रोड (एक माह में काम शुरू)
प्रक्रिया: भट्टा और सेवाश्रम के बीच रेलवे लाइन के किनारे लिंक रोड बनेगी। लाइन के दूसरी ओर गुरु राम दास कॉलोनी से छोटी नोखा, बड़ी नोखा रोड प्रस्तावित है। इससे मुख्य रोड का दबाव घटेगा।
प्रोजेक्ट: नेहरू हॉस्टल के बाहर लिंक रोड (2 सप्ताह में काम शुरू)
प्रक्रिया: नेहरू हॉस्टल की जमीन लेकर सड़क निकालना प्रक्रिया में है। इसके लिए सुखाडिय़ा यूनिवर्सिटी के नए कुलपति से चर्चा करके अगले दो सप्ताह में काम शुरू कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
प्रोजेक्ट: यूनिवर्सिटी गेट पर बॉटलनेक (एक माह में निर्णय)
प्रक्रिया : यूनिवर्सिटी के मुख्यद्वार से न्यू आरटीओ की ओर जाते रोड पर बॉटलनेक है। यहां के कॉर्नर प्लॉट को लेकर पूर्व में यूनिवर्सिटी से करार हुआ था। इसका हल निकालने के लिए पुन: चर्चा होगी।
