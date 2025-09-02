उदयपुर: रिश्वत मांगने वाले बाबू को 3 साल की कैद, 10 हजार जुर्माना, जानें पूरा मामला



आरोप प्रमाणित पाए जाने पर एसीबी क्रम-1 के पीठासीन अधिकारी मनीष अग्रवाल ने आरोपी को भ्रष्टाचार की धारा 7 में तीन वर्ष की साधारण कैद व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। न्यायालय ने अपने निर्णय में लिखा कि वर्तमान समय में लोक सेवकों द्वारा भ्रष्ट आचरण की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, जिस पर अंकुश लगाना आवश्यक है। इसलिए आरोपी को दोष सिद्ध अपराध में दंडित किया जाना न्याय संगत है।