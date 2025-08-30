राजस्थान में गर्भवती महिलाओं के लिए खुशखबरी, प्रदेश का पहला ‘कंगारू मदर केयर लाउंज’ रेडी, जानें पूरी डिटेल्स



खेरवाड़ा आकांक्षी ब्लॉक होने से स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी सूचकों में सुधार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिला प्रशासन के निर्देशन में केएमसी लाउंज के मॉडल विकास की पहल अप्रैल 2025 में की, जो अगस्त 2025 तक एक इनोवेटिव मॉडल के रूप में स्थापित हो चुकी है। इसके बाद जिला परिषद एवं सीएमएचओ की ओर से इसे उदयपुर जिले के हर सीएचसी और पीएचसी में स्थापित करने का आदेश जारी किया।