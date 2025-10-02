उदयपुर में दिवाली से पहले बन जाएगी ये न्यू सड़क, शहर में जाम की समस्या से मिलेगी निजात

Udaipur Elevated Road: उदयपुर नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बुधवार को शहर में चल रहे एलिवेटेड रोड कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही यातायात व्यवस्था बाधित न हो और दिवाली से पहले सड़क निर्माण का कार्य करने को कहा।