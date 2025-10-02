Patrika LogoSwitch to English

उदयपुर में दिवाली से पहले बन जाएगी ये न्यू सड़क, शहर में जाम की समस्या से मिलेगी निजात

Udaipur Elevated Road: नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने उदियापोल से सिटी रेलवे स्टेशन तक चल रहे कार्य का निरीक्षण किया। आयुक्त ने कहा, एलिवेटेड रोड के लिए पिलर निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

उदयपुर

Arvind Rao

Oct 02, 2025

Udaipur Elevated Road: उदयपुर नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बुधवार को शहर में चल रहे एलिवेटेड रोड कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही यातायात व्यवस्था बाधित न हो और दिवाली से पहले सड़क निर्माण का कार्य करने को कहा।


बता दें कि नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने उदियापोल से सिटी रेलवे स्टेशन तक चल रहे कार्य का निरीक्षण किया। उनके साथ अधीक्षण अभियंता मुकेश पुजारी, अधिशासी अभियंता अखिल गोयल, निगम पुलिस निरीक्षक मांगीलाल डांगी तथा कार्यकारी एजेंसी के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।


पांच दिन में हटेंगे पार्टीशन


निरीक्षण के दौरान नगर निगम आयुक्त ने पाया कि कई स्थानों पर अनावश्यक पार्टीशन लगाए गए हैं, जिनके कारण मार्ग अवरुद्ध होकर यातायात जाम की स्थिति बन रही है। उन्होंने निर्देश दिए कि अगले पांच दिनों में सभी अनावश्यक पार्टीशन हटा दिए जाएं, ताकि यातायात सुचारू रह सके।


आयुक्त ने कहा कि एलिवेटेड रोड के लिए पिलर निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इस कारण आसपास के हिस्सों में दिवाली से पहले सड़क बननी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से स्पष्ट कहा कि पर्व और उसके बाद पर्यटकों के आगमन के समय किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए।

Published on:

02 Oct 2025 11:46 am

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / उदयपुर में दिवाली से पहले बन जाएगी ये न्यू सड़क, शहर में जाम की समस्या से मिलेगी निजात

