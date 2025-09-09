साथ में पढ़ने वाले लड़के ने शादीशुदा महिला का AI से बना डाला अश्लील वीडियो, पति-परिजनों का भेजा, जानें पूरा मामला



विशेषज्ञों का कहना है कि एआई और डीप फेक तकनीक का दुरुपयोग तेजी से बढ़ रहा है। अगर कोई इस तरह का शिकार होता है तो घबराने के बजाय तुरंत कदम उठाने चाहिए।

-सबसे पहले साइबर क्राइम पोर्टल cybercrime.gov.in या https://www.cybercrime.gov.in पर Report Women/Child Related Crime सेक्शन में शिकायत दर्ज करें।

-वीडियो, लिंक या स्क्रीनशॉट जैसे सबूत अपलोड करें।

-नजदीकी साइबर सेल या पुलिस थाने में जाकर FIR दर्ज कराएं।

-सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संबंधित पोस्ट को रिपोर्ट करके टे‍कडाउन रिक्वेस्ट डालें।

-महिलाओं से जुड़े मामलों में हेल्पलाइन 1091 या 181 पर कॉल करें।

-नेशनल कमीशन फॉर वुमन (NCW) की वेबसाइट पर भी शिकायत दर्ज की जा सकती है।