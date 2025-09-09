Rajasthan Crime : दोस्त की मां को फोन पर दिया मैसेज, दौड़े-दौड़ परिजन पहुंचे अस्पताल, खबर सुन उड़ गए सब के होश

Rajasthan Crime : बांसवाड़ा के ठीकरिया क्षेत्र के 24 वर्षीय युवक की संदिग्ध हालात में मौत के बाद एक दोस्त उसकी लाश को महात्मा गांधी अस्पताल में छोड़ भागा। मृतक का एक हाथ और एक पैर टूटा हुआ था। आदतन अपराधी दोस्त ने ही मृतक की मां को फोन कर सूचना दी। पुलिस हत्या के एंगल से जांच कर रही है। मामला सोमवार शाम का है। भव्यराज नामक युवक ने ठीकरिया निवासी राहुल बंजारा पुत्र देवीलाल की मां को फोन कर कहा- ‘आपके बेटे की तबीयत खराब है अस्पताल आ जाओ।’ परिजन जब अस्पताल पहुंचे तो पता चला कि राहुल की डेड बॉडी को वहां लाया गया था।