Jaipur Police : जयपुर पुलिस की नई कवायद, अब कैब में महिलाओं का सफर होगा सुरक्षित, जानें कैसे

Jaipur Police : महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए राजधानी जयपुर में पुलिस कमिश्नरेट ने नई कवायद शुरू की है। इसके तहत उनके सुरक्षित सफर के लिए शहर में चलने वाली कैब में डैशकैम लगाए जा रहे है। इससे ना केवल महिलाओं को सफर के दौरान सुरक्षा मिलेगी बल्कि बल्कि किसी भी अनुचित घटना को रोकने और अपराधियों को पकड़ने में पुलिस को भी मदद मिलेगी।