उदयपुर

उदयपुर फाइल्स: पिता की मौत का सीन देख रो पड़े कन्हैयालाल के बेटे, जानें इस दौरान क्या कहा ?

देश के चर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' के रिलीज होने पर पहले ही दिन उनके दोनों बेटे देखने थिएटर पहुंचे। इस दौरान पिता की मौत का सीन देख रोने लगे।

उदयपुर

Kamal Mishra

Aug 09, 2025

Kanhaiyalal son
थिएटर में रोते कन्हैयालाल के बेटे (फोटो- पत्रिका)

उदयपुर। काफी जद्दोजहद के बाद आखिर शुक्रवार को 'उदयपुर फाइल्स' रिलीज हो गई। तीन साल पहले शहर में हुए चर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी इस फिल्म के प्रमोशनल शो को देखने कन्हैया के बेटे यश और तरुण पिता की तस्वीर लेकर थिएटर पहुंचे।

फिल्म में पिता की मौत और मां की पीड़ा का दृश्य देखकर दोनों बेटे रो पड़े। ऐसा ही दृश्य नहीं देख पाने की वजह से कन्हैया की पत्नी यशोदा थियेटर नहीं पहुंची। फिल्म के विवादों में रहने की वजह से एहतियातन जगह-जगह पुलिस बल तैनात रहा।

आतंकी मानसिकता वाले लोगों ने की पिता की हत्या - यश

फिल्म देखने के बाद कन्हैया के बेटे यश ने कहा आतंकी मानसिकता वाले लोगों ने पिता की हत्या की। यही घटनाक्रम फिल्म में दिखाया है। परिवार तीन साल से न्याय मांग रहा है, लेकिन अभी तक आरोपियों को सजा नहीं मिली है। देशवासी हमारा साथ दें, जिससे जल्द से जल्द आरोपियों को सजा मिल सके।

टोपी लगाकर पहुंचे थे यश और तरुण

कन्हैयालाल के दोनों बेटे यश और तरुण सिर पर टोपी लगाकर ही थियेटर पहुंचे थे। वजह ये कि कन्हैयालाल की पहचान भी टोपी लगाने से ही रही है। लिहाजा बेटे भी टोपी लगाकर पहुंचे। छोटे बेटे तरुण ने तो टी शर्ट भी पिता के फोटो वाली पहन रखी थी।

बेटा यश बोला- न्याय मिलना बाकी

इस दरान उनके बेटों ने कहा कि लंबे जद्दोजहद के बाद फिल्म रिलीज हो पाई है। कुछ लोग इस फिल्म को रिलीज नहीं होने देना चाह रहे थे। इसलिए वे हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए। आखिरकार कई कट लगने के बाद फिल्म रिलीज हुई है, लेकिन अभी तक उनको अपने पिता की मौत का न्याय नहीं मिला है।

उदयपुर

