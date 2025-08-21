Patrika LogoSwitch to English

उदयपुर

उदयपुर फाइल्स के प्रोड्यूसर को जान से मारने की धमकी, एक युवक हिरासत में, हुआ ये बड़ा खुलासा

राजस्थान के उदयपुर में सोशल मीडिया पर की गई एक आपत्तिजनक टिप्पणी ने विवाद खड़ा कर दिया है। फिल्म उदयपुर फाइल्स के प्रोड्यूसर अमित जानी की शिकायत पर पुलिस ने मोहम्मद शाहिद नामक युवक को हिरासत में लिया है।

उदयपुर

Arvind Rao

Aug 21, 2025

Udaipur Files Producer Amit Jani
Udaipur Files Producer Amit Jani (Patrika Photo)

उदयपुर: चर्चित मामले कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी फिल्म उदयपुर फाइल्स के प्रोड्यूसर अमित जानी के लिए सोशल मीडिया पर फिर धमकी भरी टिप्पणी की गई है। इसे लेकर पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है। फिल्म प्रोड्‌यूसर अमित के अस्पताल में भर्ती होने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट पर टिप्पणी की थी।

अस्पताल से डिस्चार्ज होने पर बुधवार को अमित ने दावा किया कि बांग्लादेशी लोग स्थानीय रहवासियों को बरगला रहे हैं। कन्हैयालाल की ही तरह उनकी भी हत्या करने के लिए उकसाया जा रहा है।

सीने में दर्द की शिकायत


फिल्म रिलीज के सिलसिले में पहले अहमदाबाद और फिर उदयपुर पहुंचे थे। उन्हें सीने में दर्द की शिकायत होने पर निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। मोहम्मद साहिद नामक व्यक्ति ने धमकी भरे लहजे में टिप्पणी की। इसकी शिकायत पर पुलिस ने आरोपी मोहम्मद शाहिद को हिरासत में ले लिया, जिससे पूछताछ की जा रही है।

अमित जानी का क्या है आरोप

जानी का आरोप है कि उन्हें संदेश भेजा गया, हम 700 मीटर दूर हैं और टिफिन भेजेंगे, जिसे उन्होंने टिफिन बम की धमकी बताया। इतना ही नहीं, एक बांग्लादेशी युवक हमाद ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी करते हुए कहा कि “टिफिन महंगा है, चाकू भेजो।” जानी ने आरोप लगाया कि उदयपुर में पहले कन्हैया लाल की हत्या पाकिस्तान समर्थित कट्टरपंथियों ने की थी और अब वैसी ही धमकियां दोबारा दी जा रही हैं।


मामले में पुलिस ने शाहिद नामक युवक से पूछताछ शुरू की है। पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने कहा कि जांच की जा रही है कि ये महज ऑनलाइन टिप्पणियां हैं या किसी बड़े नेटवर्क से जुड़ा मामला। पाकिस्तानी और बांग्लादेशी लिंक के आरोपों के बाद पुलिस इसे गंभीरता से देख रही है। धमकियों ने शहर में तनाव का माहौल और गहरा दिया है।

Updated on:

21 Aug 2025 08:19 am

Published on:

21 Aug 2025 07:53 am

उदयपुर फाइल्स के प्रोड्यूसर को जान से मारने की धमकी, एक युवक हिरासत में, हुआ ये बड़ा खुलासा

