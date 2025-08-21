उदयपुर फाइल्स के प्रोड्यूसर को जान से मारने की धमकी, एक युवक हिरासत में, हुआ ये बड़ा खुलासा

जानी का आरोप है कि उन्हें संदेश भेजा गया, हम 700 मीटर दूर हैं और टिफिन भेजेंगे, जिसे उन्होंने टिफिन बम की धमकी बताया। इतना ही नहीं, एक बांग्लादेशी युवक हमाद ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी करते हुए कहा कि “टिफिन महंगा है, चाकू भेजो।” जानी ने आरोप लगाया कि उदयपुर में पहले कन्हैया लाल की हत्या पाकिस्तान समर्थित कट्टरपंथियों ने की थी और अब वैसी ही धमकियां दोबारा दी जा रही हैं।