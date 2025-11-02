महिलाओं के वेश में छिपे 5 हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार, पुलिस जुलूस में निकली दबंगई की हेकड़ी, तलवार से हमला कर किए थे फायरिंग

आरोपियों का जुलूस निकालती पुलिस (फोटो- पत्रिका)
उदयपुर: हाथीपोल थाना क्षेत्र के राजदर्शन होटल के बाहर आपसी विवाद में दो युवकों पर तलवार से हमला करने और फायरिंग के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी पुलिस से बचने के लिए महिलाओं के वेश में थे। गिरफ्तार आरोपी हिस्ट्रीशीटर भी हैं।
थानाधिकारी राजूदेवी राज ने बताया, दो अक्टूबर को राजदर्शन होटल के बाहर रोड पर तलवारबाजी और फायरिंग की घटना को लेकर दोनों पक्षों द्वारा एक-दूसरे के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करवाए। घटना की गंभीरता को देखते हुए हाथीपोल थाना, डीएसटी और घंटाघर थाना की संयुक्त टीम बनाई।
टीम ने मुख्य आरोपी और हिस्ट्रीशीटर सहित पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया। टीम को शुक्रवार रात सूचना मिली कि आरोपी उदयपुर से बाहर अपनी पहचान छुपाने के लिए महिला के वेश में घूम रहे हैं। इसी दौरान पुलिस टीम ने आरोपी महावतवाड़ी निवासी मोहम्मद राहिल उर्फ बोहरा, सिलावटवाड़ी निवासी दानिश उर्फ आतंक, सिलावटवाड़ी निवासी मोहम्मद नदीम उर्फ निन्दो, सिलावटवाड़ी निवासी शाकीर उर्फ टईया और सिलावटवाड़ी निवासी माजिद खान उर्फ मच्छी को गिरफ्तार किया। आरोपी राहिल उर्फ बोहरा और शाहरुख पर पुलिस थाना गोवर्धन विलास में स्त्री लज्जा भंग के मामले में प्रकरण दर्ज हैं।
पांच सितंबर को ईद मिलादुन्नबी पर राजदर्शन होटल के सामने राहिल उर्फ बोहरा तथा उसके साथियों ने तबरूक का काउंटर लगा रखा था। उस पर नाजिब और मलिक आए। इन्होंने राहिल उर्फ बोहरा के दोस्त शाहनवाज उर्फ चन्निया के साथ गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। आरोपी राहिल उर्फ बोहरा का मकान तथा मलिक हुसैन उर्फ भौह का मकान आमने सामने है।
रोड पर वाहन पार्किंग को लेकर फायरिंग की घटना से पूर्व झगड़ा हुआ। आरोपी राहिल उर्फ बोहरा एवं मलिक हुसैन उर्फ भौह के मध्य उक्त रंजिश को लेकर दबदबा कायम रखने के लिए अपने गैंग के सदस्यों को बुलाकर तलवार तथा पिस्टल के साथ योजनाबद्ध तरीके से एक-दूसरे की गैंग पर हमला किया और अवैध पिस्टल से फायर किए।
