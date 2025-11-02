Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

महिलाओं के वेश में छिपे 5 हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार, पुलिस जुलूस में निकली दबंगई की हेकड़ी, तलवार से हमला कर किए थे फायरिंग

उदयपुर में एक होटल के बाहर फायरिंग और तलवारबाजी करने वाले पांच आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस से बचने के लिए महिलाओें के वेश में घूम रहे थे। मुख्य आरोपी राहिल उर्फ बोहरा हिस्ट्रीशीटर निकला।

2 min read
Google source verification

उदयपुर

image

Arvind Rao

Nov 02, 2025

Udaipur Five history-sheeters

आरोपियों का जुलूस निकालती पुलिस (फोटो- पत्रिका)

उदयपुर: हाथीपोल थाना क्षेत्र के राजदर्शन होटल के बाहर आपसी विवाद में दो युवकों पर तलवार से हमला करने और फायरिंग के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी पुलिस से बचने के लिए महिलाओं के वेश में थे। गिरफ्तार आरोपी हिस्ट्रीशीटर भी हैं।


थानाधिकारी राजूदेवी राज ने बताया, दो अक्टूबर को राजदर्शन होटल के बाहर रोड पर तलवारबाजी और फायरिंग की घटना को लेकर दोनों पक्षों द्वारा एक-दूसरे के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करवाए। घटना की गंभीरता को देखते हुए हाथीपोल थाना, डीएसटी और घंटाघर थाना की संयुक्त टीम बनाई।


टीम ने मुख्य आरोपी और हिस्ट्रीशीटर सहित पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया। टीम को शुक्रवार रात सूचना मिली कि आरोपी उदयपुर से बाहर अपनी पहचान छुपाने के लिए महिला के वेश में घूम रहे हैं। इसी दौरान पुलिस टीम ने आरोपी महावतवाड़ी निवासी मोहम्मद राहिल उर्फ बोहरा, सिलावटवाड़ी निवासी दानिश उर्फ आतंक, सिलावटवाड़ी निवासी मोहम्मद नदीम उर्फ निन्दो, सिलावटवाड़ी निवासी शाकीर उर्फ टईया और सिलावटवाड़ी निवासी माजिद खान उर्फ मच्छी को गिरफ्तार किया। आरोपी राहिल उर्फ बोहरा और शाहरुख पर पुलिस थाना गोवर्धन विलास में स्त्री लज्जा भंग के मामले में प्रकरण दर्ज हैं।

यह है मामला


पांच सितंबर को ईद मिलादुन्नबी पर राजदर्शन होटल के सामने राहिल उर्फ बोहरा तथा उसके साथियों ने तबरूक का काउंटर लगा रखा था। उस पर नाजिब और मलिक आए। इन्होंने राहिल उर्फ बोहरा के दोस्त शाहनवाज उर्फ चन्निया के साथ गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। आरोपी राहिल उर्फ बोहरा का मकान तथा मलिक हुसैन उर्फ भौह का मकान आमने सामने है।


रोड पर वाहन पार्किंग को लेकर फायरिंग की घटना से पूर्व झगड़ा हुआ। आरोपी राहिल उर्फ बोहरा एवं मलिक हुसैन उर्फ भौह के मध्य उक्त रंजिश को लेकर दबदबा कायम रखने के लिए अपने गैंग के सदस्यों को बुलाकर तलवार तथा पिस्टल के साथ योजनाबद्ध तरीके से एक-दूसरे की गैंग पर हमला किया और अवैध पिस्टल से फायर किए।

ये भी पढ़ें

खुशखबरी: सलूंबर में लाखों की लागत से बनेगा आधुनिक कन्वेंशन सेंटर, व्यापारियों-नेताओं समेत सभी को मिलेंगी ये सुविधाएं
उदयपुर
modern convention center will be built in Salumbar

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

02 Nov 2025 11:20 am

Published on:

02 Nov 2025 11:19 am

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / महिलाओं के वेश में छिपे 5 हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार, पुलिस जुलूस में निकली दबंगई की हेकड़ी, तलवार से हमला कर किए थे फायरिंग

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

खुशखबरी: सलूंबर में लाखों की लागत से बनेगा आधुनिक कन्वेंशन सेंटर, व्यापारियों-नेताओं समेत सभी को मिलेंगी ये सुविधाएं

modern convention center will be built in Salumbar
उदयपुर

उदयपुर में चमकदार इमारतों के भीतर छिपा आग का साया, गलियों-बाजारों-अस्पतालों और कोचिंग सेंटर में हर वक्त खतरा

Fire threat in Udaipur
उदयपुर

राजस्थान में 64 लाख अनक्लेम्ड खातों में 1800 करोड़ जमा, 3.47 करोड़ लौटाए; RBI गवर्नर ने डिजिटल अरेस्ट से बचने की अपील की

RBI Governor Sanjay Malhotra
उदयपुर

Panther Attack: खेत से लौट रहे किसान पर पैंथर का हमला, पंजों से किया घायल, गांव में दहशत का माहौल

panther attack
उदयपुर

राजस्थान: निजी स्कूल में छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप, परिजनों ने शिक्षक को जमकर पीटा, अस्पताल में भर्ती

Rajasthan Police
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.