खुशखबरी: सलूंबर में लाखों की लागत से बनेगा आधुनिक कन्वेंशन सेंटर, व्यापारियों-नेताओं समेत सभी को मिलेंगी ये सुविधाएं

कन्वेंशन सेंटर (पत्रिका फाइल फोटो)
सलूंबर (उदयपुर): डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना के अंतर्गत उदयपुर जिला मुख्यालय पर कन्वेंशन सेंटर का निर्माण होगा। इसके लिए जिला कलक्टर के निर्देशन में नगर परिषद ने भूमि का चयन कर लिया है।
बता दें कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के माध्यम से अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रेया गुहा की ओर से जारी आदेश के तहत जिला मुख्यालय पर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना के अंतर्गत वार्षिक कार्य योजना में कन्वेंशन सेंटर का निर्माण करवाया जाएगा। जो जिला मुख्यालय पर होने वाली बैठकों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं, प्रदर्शनियों, व्यावसायिक और सामाजिक आयोजन के लिए उपयोगी होगा।
जिला मुख्यालय पर बनने वाले कन्वेंशन सेंटर पर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना के तहत 50 लाख की राशि खर्च इस भवन का निर्माण किया जाएगा। कन्वेंशन सेंटर के लिए विभाग ने नगर परिषद को भवन निर्माण के लिए जिला मुख्यालय पर स्थान चयन को लेकर निर्देशित किया।
नगर परिषद से कन्वेंशन सेंटर निर्माण के लिए 10 हजार वर्ग मीटर न्यूनतम जमीन की मांग की। इस पर जिला कलक्टर अवधेश मीना के निर्देशन में नगर परिषद सभापति प्रद्युम्न कोडिया और आयुक्त गणपत लाल खटीक के अधोहस्ताक्षर जिला मुख्यालय पर स्थित कृषि मंडी के समीप आबादी क्षेत्र में 2.72 हेक्टेयर अर्थात 27 हजार 200 वर्ग मीटर भूमि का चयन किया गया। जिला परिषद उदयपुर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को जानकारी प्रेषित की गई।
बड़े आयोजनों के लिए कन्वेंशन सेंटर के भवन का निर्माण किया जाता है, जिससे सम्मेलन, व्यापार शो, प्रदर्शनियां, बैठक, सामाजिक, राजनीतिक, गैर राजनैतिक और बड़े आयोजन हो सकें। दर्शक या उपस्थित लोगों को वातानुकूलित भवन, आरामदायक व्यवस्थित कुर्सियां बैठक के लिए उपलब्ध हो। साथ ही व्यवस्थित आधुनिक सुविधा युक्त मंच उपलब्ध हो। महिला एवं पुरुष के लिए सुविधाएं, वेटिंग रूम, अतिथि कक्ष सहित सभी सुविधा एक ही छत के नीचे उपलब्ध हो सकें।
जिला मुख्यालय के नगर परिषद एरिया में करीब 50 लाख की लागत का कन्वेंशन सेंटर निर्माण को 10 वर्ग मीटर भूमि की मांग पर परिषद ने आगामी सोच के तहत 2.72 हेक्टर भूमि का चयन कर प्रस्ताव जिला परिषद को भेजा है।
-प्रद्युम्न कोडिया, सभापति नगर परिषद सलूंबर
नगर परिषद ने आबादी क्षेत्र में कन्वेंशन सेंटर निर्माण को लेकर विभाग की ओर 50 लाख का बजट प्रस्तावित तथा कन्वेंशन सेंटर के निर्माण संबंधित चारदीवारी और अन्य अतरिक्त कार्य आवश्यकतानुसार करने को नगर परिषद प्रयासरत रहेगी।
-गणपत लाल खटीक, आयुक्त नगर परिषद, सलूंबर
पंचायती राज विभाग के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना के तहत जिला मुख्यालय पर कन्वेंशन सेंटर निर्माण को लेकर प्रस्ताव तैयार हो चुका है।
-अवधेश मीना, जिला कलक्टर, सलूंबर
