खुशखबरी: सलूंबर में लाखों की लागत से बनेगा आधुनिक कन्वेंशन सेंटर, व्यापारियों-नेताओं समेत सभी को मिलेंगी ये सुविधाएं



नगर परिषद से कन्वेंशन सेंटर निर्माण के लिए 10 हजार वर्ग मीटर न्यूनतम जमीन की मांग की। इस पर जिला कलक्टर अवधेश मीना के निर्देशन में नगर परिषद सभापति प्रद्युम्न कोडिया और आयुक्त गणपत लाल खटीक के अधोहस्ताक्षर जिला मुख्यालय पर स्थित कृषि मंडी के समीप आबादी क्षेत्र में 2.72 हेक्टेयर अर्थात 27 हजार 200 वर्ग मीटर भूमि का चयन किया गया। जिला परिषद उदयपुर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को जानकारी प्रेषित की गई।