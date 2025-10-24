कमाने वाला गया, अब कौन संभालेगा घर…सड़क हादसे में अंबालाल की मौत से 2 बच्चों और मजदूर पत्नी पर टूटा दुखों का पहाड़

गोगुंदा (उदयपुर): सायरा थाना क्षेत्र के बरवाड़ा हाइवे-162 ई पर सादड़ा गांव में गुरुवार को तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक चालक की मौत के बाद इंश्योरेंस क्लेम और सरकारी योजनाओं का परिजनों को लाभ दिलाने के आश्वासन के बाद परिजन मान गए। गुरुवार रात मृतक अंबालाल के शव का गोगुंदा मोर्चरी में परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमॉर्टम कर दिया गया।