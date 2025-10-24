Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

कमाने वाला गया, अब कौन संभालेगा घर…सड़क हादसे में अंबालाल की मौत से 2 बच्चों और मजदूर पत्नी पर टूटा दुखों का पहाड़

मृतक की पत्नी भी मजदूरी करती है। ऐसी विषम परिस्थिति में परिवार का गुजर बसर करना बहुत भारी पड़ गया। इधर, दुर्घटना में अंबालाल की मौत के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

3 min read

उदयपुर

image

Arvind Rao

Oct 24, 2025

Udaipur Gogunda

घर के मुखिया की मौत होने से परिवार पर भरण पोषण का संकट (फोटो- पत्रिका)

गोगुंदा (उदयपुर): सायरा थाना क्षेत्र के बरवाड़ा हाइवे-162 ई पर सादड़ा गांव में गुरुवार को तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक चालक की मौत के बाद इंश्योरेंस क्लेम और सरकारी योजनाओं का परिजनों को लाभ दिलाने के आश्वासन के बाद परिजन मान गए। गुरुवार रात मृतक अंबालाल के शव का गोगुंदा मोर्चरी में परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमॉर्टम कर दिया गया।


उपखंड अधिकारी शुभम भैंसारे ने परिजनों को सरकारी सभी योजनाओं का लाभ दिलाने का भरोसा दिलाया। इधर, परिजन शव शुक्रवार सुबह गांव ले गए, जहां अंतिम संस्कार किया गया।


परिजनों ने बताया कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने माहौल खराब किया। उच्चाधिकारियों के सामने मृतक के परिजनों ने यह भी कहा कि वे शांति से वार्ता कर रहे थे। तभी कुछ प्रदर्शनकारियों ने पथराव कर दिया, जिससे माहौल बिगड़ गया और पुलिस अधिकारियों व पुलिस कर्मियों के चोट आई।


वहीं, पुलिस के वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। युवक की मौत के बाद गांव में शोक व्याप्त हो गया। बताया गया कि मृतक अंबालाल का बड़ा पुत्र कैलाश 16 साल का है और छोटी पुत्री वनिता 12 साल की है, जो स्कूल जाती है। कमाने वाला युवक दुनिया से चले जाने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।


मृतक की पत्नी भी मजदूरी करती है। ऐसी विषम परिस्थिति में परिवार का गुजर बसर करना बहुत भारी पड़ गया। इधर, दुर्घटना में अंबालाल की मौत के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। अस्पताल की मोर्चरी में मृतक के पिता खेमाराम विलाप करते रहे। इस दौरान वहां मौजूद एसडीएम उन्हें सांत्वना देते रहे।


कुंभलगढ़ मार्ग पर लगा दिया था जाम


गुस्साए ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर कुंभलगढ़ मार्ग पर जाम लगा दिया था। पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों से समझाइश की जा रही थी, तब ही ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पथराव में एक महिला कांस्टेबल सहित तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और हवाई फायर कर भीड़ को खदेड़ा।


मौके पर पहुंची सायरा, गोगुंदा, केलवाड़ा थानों की गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई। थानाधिकारी किशोर सिंह शक्तावत ने बताया कि हादसे में कटार ग्राम पंचायत के जागड़ों की भागल निवासी अंबालाल (28) पुत्र खेमाराम गमेती की मौत हो गई। वह कटार से मजूदरी के लिए उदयपुर पहुंच रहा था। तब ही पीछे से आई तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी थी।


कार ने युवक को 20 फीट तक घसीट दिया। हादसे के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई। सूचना पर सायरा थाने के एएसआई शंभू सिंह जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और शव को गोगुंता पहुंचाया।


28 लोगों के खिलाफ उपद्रव फैलाने का मामला दर्ज


पुलिस उप अधीक्षक (गिर्वा) सूर्यवीर सिंह राठौड़ ने बताया कि इस घटना के बाद उपद्रव फैलाने वाले 28 लोगों को डिटेन कर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया तो मुझे भी चोट लगी। गोगुंदा थानाधिकारी श्याम सिंह को भी मामूली चोट लगी है। कुल सात पुलिसकर्मी घायल हुए।

ये भी पढ़ें

Crime News: दोस्त के साथ ससुराल गया था पत्नी को लेने, वहीं चाकू घोंपकर मार डाला
उदयपुर
Udaipur Crime

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Oct 2025 02:04 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / कमाने वाला गया, अब कौन संभालेगा घर…सड़क हादसे में अंबालाल की मौत से 2 बच्चों और मजदूर पत्नी पर टूटा दुखों का पहाड़

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan : हादसे में युवक की मौत पर बवाल, पथराव में 7 पुलिसकर्मी घायल, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले

Gogunda road accident
उदयपुर

Crime News: दोस्त के साथ ससुराल गया था पत्नी को लेने, वहीं चाकू घोंपकर मार डाला

Udaipur Crime
उदयपुर

‘लक्ष्मी’ छोड़ ‘कुबेर’ पाने की मची होड़: उदयपुर के MB हॉस्पिटल में नवजातों की अदला-बदली, 15 दिन बाद तय होगा कौन बच्चा किसका

Udaipur MB Hospital
उदयपुर

Udaipur: 2025 में ये रिकॉर्ड बनाएगा उदयपुर, दिवाली वीक में हो गई 100% होटल्स की बुकिंग

उदयपुर

Rajasthan Crime: 27 साल से फरार 25 हजार के इनामी बदमाश को उदयपुर ATS ने दबोचा, बेटी के यहां गया तो पकड़ा गया

udaipur ats
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.