उदयपुर में अवैध हुक्का बार: 6 जगह पुलिस की दबिश, 34 हुक्के जब्त, 2 लोग हिरासत में

उदयपुर में हुक्का बार पर कार्रवाई (फोटो- एआई)
उदयपुर: एसपी योगेश गोयल के निर्देश पर शहर में अवैध रूप से संचालित हुक्का बार पर दबिश दी गई। अंबामाता, भूपालपुरा और सुखेर थाना क्षेत्रों में छह जगह कार्रवाई की गई। पहली कार्रवाई अमराई रोड स्थित रूफ टॉप रेस्टोरेंट पर हुई।
थानाधिकारी मुकेश सोनी ने बताया कि ब्लू मून रेस्टोरेंट रूफ टॉप पर दबिश दी। रेस्टोरेंट कर्मचारी बाघपुरा निवासी कन्हैयालाल कटारा ग्राहकों को हुक्का परोस रहा था। 31 लेवर पैकेट नग, 7 हुक्का उपकरण सामग्री जब्त की।
वहीं, दूसरी कार्रवाई अबावगढ़ स्थित होटल कुराबड़ हिल्स पर की। रूफ टॉप रेस्टारेंट के मैनेजर महेंद्र साहू हुक्के भरकर बेचता मिला। मौके से 36 लेवर पैकेट और 5 हुक्का जब्त किए।
भूपालपुरा थाना क्षेत्र में केशवनगर स्थित रेस्टोरेंट पर कार्रवाई हुई। सीआई आदर्श कुमार ने बताया कि केशव नगर स्थित सासा रेस्टोरेंट में दबिश दी। पुला निवासी अरविंद सिंह, कार्मिक महेन्द्र सिंह हुक्का भरते मिले। मौके से 5 हुक्का पोर्ट, 4 पाइप और 3 चिलम, 3 तंबाकू उत्पाद पैकेट जब्त किए।
इधर, लेकसिटी मॉल में टू रेबिट्स बार से 5 हुक्के जब्त किए। बार में कांगडा हिमाचल प्रदेश निवासी अंकित शर्मा और देवगढ़ निवासी महावीर सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ की।
सुखेर थानाधिकारी रविंद्र चारण व डीएसटी प्रभारी विक्रम सिंह ने मिक्सोरा हाउस रेस्टोरेंट पर दबिश दी। सलूंबर निवासी देवीलाल मीणा हुक्का पिलाते मिले। यहां कुल 12 हुक्का बरामद किए।
