Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

उदयपुर में अवैध हुक्का बार: 6 जगह पुलिस की दबिश, 34 हुक्के जब्त, 2 लोग हिरासत में

उदयपुर में पुलिस ने अवैध हुक्का बार को लेकर छह जगहों पर दबिश मारी। कई रेस्टोरेंट से 66 लेवर पैकेट, 34 हुक्के और उपकरण जब्त किए। दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है।

less than 1 minute read
Google source verification

उदयपुर

image

Arvind Rao

Nov 11, 2025

Udaipur Illegal hookah bars

उदयपुर में हुक्का बार पर कार्रवाई (फोटो- एआई)

उदयपुर: एसपी योगेश गोयल के निर्देश पर शहर में अवैध रूप से संचालित हुक्का बार पर दबिश दी गई। अंबामाता, भूपालपुरा और सुखेर थाना क्षेत्रों में छह जगह कार्रवाई की गई। पहली कार्रवाई अमराई रोड स्थित रूफ टॉप रेस्टोरेंट पर हुई।

थानाधिकारी मुकेश सोनी ने बताया कि ब्लू मून रेस्टोरेंट रूफ टॉप पर दबिश दी। रेस्टोरेंट कर्मचारी बाघपुरा निवासी कन्हैयालाल कटारा ग्राहकों को हुक्का परोस रहा था। 31 लेवर पैकेट नग, 7 हुक्का उपकरण सामग्री जब्त की।

वहीं, दूसरी कार्रवाई अबावगढ़ स्थित होटल कुराबड़ हिल्स पर की। रूफ टॉप रेस्टारेंट के मैनेजर महेंद्र साहू हुक्के भरकर बेचता मिला। मौके से 36 लेवर पैकेट और 5 हुक्का जब्त किए।

भूपालपुरा थाना क्षेत्र में केशवनगर स्थित रेस्टोरेंट पर कार्रवाई हुई। सीआई आदर्श कुमार ने बताया कि केशव नगर स्थित सासा रेस्टोरेंट में दबिश दी। पुला निवासी अरविंद सिंह, कार्मिक महेन्द्र सिंह हुक्का भरते मिले। मौके से 5 हुक्का पोर्ट, 4 पाइप और 3 चिलम, 3 तंबाकू उत्पाद पैकेट जब्त किए।

इधर, लेकसिटी मॉल में टू रेबिट्स बार से 5 हुक्के जब्त किए। बार में कांगडा हिमाचल प्रदेश निवासी अंकित शर्मा और देवगढ़ निवासी महावीर सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ की।

सुखेर थानाधिकारी रविंद्र चारण व डीएसटी प्रभारी विक्रम सिंह ने मिक्सोरा हाउस रेस्टोरेंट पर दबिश दी। सलूंबर निवासी देवीलाल मीणा हुक्का पिलाते मिले। यहां कुल 12 हुक्का बरामद किए।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में IAS पर कई महिलाओं से संबंध बनाने का आरोप, आइएएस पत्नी बोलीं- पति ने झूठ बोलकर भावनात्मक दबाव में विवाह किया
जयपुर
, IAS couple dispute in Rajasthan

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 Nov 2025 12:15 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / उदयपुर में अवैध हुक्का बार: 6 जगह पुलिस की दबिश, 34 हुक्के जब्त, 2 लोग हिरासत में

पत्रिका लाइव अपडेट

Delhi Blast Live Updates: अमित शाह के आवास पर चल रही बड़ी बैठक, चीफ जस्टिस बोले- हमें उम्मीद है कि…

राष्ट्रीय

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Udaipur Crime : एक्सीडेंट क्लेम दिलाने के बहाने युवती से बलात्कार, आरोपी ने वीडियो वायरल करने की दी धमकी

Udaipur Crime young woman raped on pretext of getting an accident claim
उदयपुर

Weather Update : मौसम विज्ञानियों की भविष्यवाणी, इस साल पड़ेगी कड़ाके की ठंड, जानें 11-12-13-14 नवंबर को कैसा रहेगा मौसम

Weather Update Meteorologists predict a severe cold this year IMD Alert 11- 12- 13-14 November How weather Rajasthan Udaipur
उदयपुर

11 नवंबर से राजस्थान में पहली बार होगी लेपर्ड की गणना, सटीक संख्या जानने के पीछे है ये बड़ी वजह

Rajasthan first time conducted Leopard census this is the main reason behind knowing exact number
उदयपुर

उदयपुर में ‘घूमर महोत्सव’ की 12 नवंबर से शुरू होगी ट्रेनिंग क्लास, 12 साल से अधिक उम्र की लड़कियां ले सकेंगी भाग

Ghoomar Festival
उदयपुर

उदयपुरवासियों की प्यास बुझने की आस: जयसमंद से ज्यादा पानी लाने पर बन सकती है सहमति, 12 नवंबर को होगी बड़ी बैठक

Udaipur
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.