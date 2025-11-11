उदयपुर में अवैध हुक्का बार: 6 जगह पुलिस की दबिश, 34 हुक्के जब्त, 2 लोग हिरासत में

भूपालपुरा थाना क्षेत्र में केशवनगर स्थित रेस्टोरेंट पर कार्रवाई हुई। सीआई आदर्श कुमार ने बताया कि केशव नगर स्थित सासा रेस्टोरेंट में दबिश दी। पुला निवासी अरविंद सिंह, कार्मिक महेन्द्र सिंह हुक्का भरते मिले। मौके से 5 हुक्का पोर्ट, 4 पाइप और 3 चिलम, 3 तंबाकू उत्पाद पैकेट जब्त किए।