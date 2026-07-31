उदयपुर : मावली हत्याकांड: आरोपी की मृत्युदंड की सजा निरस्त, उम्रकैद बरकरार

हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया कि मृतका के साथ बलात्कार हुआ। न्यायालय ने पाया कि इस संबंध में कोई ठोस वैज्ञानिक, चिकित्सकीय या मौखिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में भी महिला चिकित्सक ने बलात्कार के संबंध में कोई स्पष्ट राय नहीं दी। अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि मृतका के शरीर से लिए नमूनों और आरोपी के कपड़ों से मिले वीर्य के नमूनों का डीएनए मिलान नहीं हुआ। इन परिस्थितियों में अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376-एबी तथा पोक्सो अधिनियम की धारा 5 (एम) एवं 6 के तहत दोषसिद्धि को अपास्त करते हुए इन आरोपों से आरोपी को बरी कर दिया। हालांकि उपलब्ध परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने हत्या के अपराध को सिद्ध माना और धारा 302 के तहत सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा यथावत रखी।