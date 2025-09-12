Udaipur Monsoon: एक हफ्ते बाद फिर होगी बरसात, मेवाड़-वागड़ में 25 सितंबर तक रहेगा मानसून



-01 सितंबर अधिकतम 28.0 और न्यूनतम 24.8

-2 सितंबर अधिकतम 32.2 और न्यूनतम 23.8

-3 सितंबर अधिकतम 32.1 और न्यूनतम 24.4

-4 सितंबर अधिकतम 26.6 और न्यूनतम 23.6

-5 सितंबर अधिकतम 32.4 और न्यूनतम 24.5

-6 सितंबर अधिकतम 26.4 और न्यूनतम 24.5

-7 सितंबर अधिकतम 25.5 और न्यूनतम 23.5

-8 सितंबर अधिकतम 29.0 और न्यूनतम 22.6

-9 सितंबर अधिकतम 30.5 और न्यूनतम 22.4

-10 सितंबर अधिकतम 31.6 और न्यूनतम 21.4

-11 सितंबर अधिकतम 31.3 और न्यूनतम 21.6