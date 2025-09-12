Patrika LogoSwitch to English

उदयपुर

Udaipur Monsoon: एक हफ्ते बाद फिर होगी बरसात, मेवाड़-वागड़ में 25 सितंबर तक रहेगा मानसून

Udaipur Monsoon Report: मौसम विभाग का मानना है कि भले ही दिन सूखे बीत रहे हैं। लेकिन मेवाड़-वागड़ में मानसून की मौजूदगी 25 सितंबर तक रहेगी। अगले 10-12 दिन के दरमियान फिर बरसात होगी।

उदयपुर

Arvind Rao

Sep 12, 2025

Udaipur Monsoon
Udaipur Monsoon

Udaipur Monsoon Report: पिछले सप्ताह उदयपुर जिले भर में हुई भारी बरसात के बाद पिछले तीन दिन सूखे ही बीत गए। खुले मौसम में धूप तीखी लग रही है, जबकि रात में ठंडक का अहसास होने लगा है। दिन के पारे में बढ़ोतरी हो रही है और रात का न्यूनतम स्तर पर ही बना हुआ है। पिछले तीन दिन से रात का पारा 22 डिग्री से नीचे बना हुआ है।


मौसम विभाग का मानना है कि भले ही दिन सूखे बीत रहे हैं, लेकिन मेवाड़-वागड़ में मानसून की मौजूदगी 25 सितंबर तक रहेगी। अगले 10-12 दिन के दरमियान फिर बरसात होगी। हालांकि, मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक जिस तरह से दिन की गर्मी, रात की ठंडक और हवाओं का जोर है, बरसात की संभावना काफी कम हो गई है। तापमान में उतार-चढ़ाव से नहीं कहा जा सकता कि बरसात नहीं होगी।

उदयपुर में मानसून की बारिश के बाद लबालब हुई पिछोला झील रात में झील किनारे मकानों एवं होटलों की लाइटिंग से यूं झिलमिला उठती है। वहीं, झील के अंदर लगे रंग बिरंगे फव्वारे और भी आकर्षित करते हैं। शाम को घाट किनारे और झील पर बनी दाईजी पुलिया पर पर्यटक इस नजारे को निहारते हैं।


दो डिग्री का अंतर था, दस डिग्री का हो गया


उदयपुर में बदलते मौसम में तापमान की स्थिति देखें तो भारी उलटफेर देखने को मिल रहा है। गत 6-7 सितंबर को भारी बरसात के दो दिनों में दिन-रात के पारे में महज 2 डिग्री का ही अंतराल था, जबकि यह अंतराल बढ़ता गया और दस डिग्री का फर्क आ गया है। पिछले दो दिन से दिन का पारा 31 डिग्री पार और रात का पारा 21 डिग्री के आसपास बना हुआ है।


पश्चिम राजस्थान से चलने लगा ‘जोला’


पश्चिम राजस्थान में उत्तर-पश्चिम से हवाएं चलने लगी हैं, जिसे स्थानीय भाषा में ’जोला’ कहा जाता है। इन हवाओं से फसलें पकने की स्थिति में आ जाती है। खेतों में बाजरी पीली पड़ जाती है। यह स्थिति जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, पाली और नागौर आदि जिलों में दिखती है। ऐसे में माना जा रहा है कि रेगिस्तानी क्षेत्र से मानसून चला गया है।


तापमान में इस तरह आया बदलाव


-01 सितंबर अधिकतम 28.0 और न्यूनतम 24.8
-2 सितंबर अधिकतम 32.2 और न्यूनतम 23.8
-3 सितंबर अधिकतम 32.1 और न्यूनतम 24.4
-4 सितंबर अधिकतम 26.6 और न्यूनतम 23.6
-5 सितंबर अधिकतम 32.4 और न्यूनतम 24.5
-6 सितंबर अधिकतम 26.4 और न्यूनतम 24.5
-7 सितंबर अधिकतम 25.5 और न्यूनतम 23.5
-8 सितंबर अधिकतम 29.0 और न्यूनतम 22.6
-9 सितंबर अधिकतम 30.5 और न्यूनतम 22.4
-10 सितंबर अधिकतम 31.6 और न्यूनतम 21.4
-11 सितंबर अधिकतम 31.3 और न्यूनतम 21.6

