कैसे-कैसे, कहां-कहां छली गईं बच्चियां: उदयपुर में 2 साल में 88 मासूमों से दरिंदगी, 9 मामले में रिश्तेदार ने ही किया विश्वासघात



इस घटना ने समाज को झकझोंर दिया है। यह बच्ची फिलहाल उदयपुर अस्पताल में भर्ती है और हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। इधर, इस कृत्य के बाद बच्ची की मां सदमे से उबर नहीं पा रही है। चिकित्सकों से बातचीत में वह हिचकिचा रही है। इधर, चित्तौड़गढ़ के कोतवाली थाना पुलिस ने बच्ची की मां बयान लिए हैं, आरोपी अभी फरार हैं। इसके अलावा पिछले दिनों बांसवाड़ा जिले में दुष्कर्म की शिकार हुई एक अन्य बच्ची भी अब स्वस्थ है।