Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

उदयपुर

कैसे-कैसे, कहां-कहां छली गईं बच्चियां: उदयपुर में 2 साल में 88 मासूमों से दरिंदगी, 9 मामले में रिश्तेदार ने ही किया विश्वासघात

उदयपुर जिले में दो साल में मासूमों के साथ बलात्कार के 88 मामले दर्ज हुए। अधिकांश मामलों में आरोपी परिवार का कोई परिचित या रिश्तेदार निकला। कुछ मामलों में बाप-बेटी का रिश्ता शर्मसार कर दिय गया। पढ़ें ये पूरी रिपोर्ट...

उदयपुर

Arvind Rao

Sep 11, 2025

Udaipur Crime
Udaipur rape report

Udaipur Crime: बचपन में जिन रिश्तेदारों की उंगलियां पकड़कर बच्चियां मुस्कान के साथ आगे बढ़ती हैं, वही हाथ अब दरिंदगी की हदें पार कर रहे हैं। शहर और आसपास के जिलों में पिछले दिनों दर्ज मामलों में कुछ ऐसे ही घिनौने सच सामने आए हैं, जिसमें मासूमियत को रौंदते हुए अपनों ने ही रिश्तों को तार-तार कर दिया।

अधिकांश मामलों में आरोपी परिवार का कोई परिचित या रिश्तेदार निकला। कुछ मामलों में बाप-बेटी का रिश्ता शर्मसार कर दिय गया। बात उदयपुर की करें तो यहां पिछले बीते दो साल में 88 दुष्कर्म के मामले दर्ज हुए। इनमें 9 मामलों में बच्चियों को अपनों ने ही दरिंदगी का शिकार बनाया। इसी तरह हाल ही में चित्तौड़गढ़ में पिता ने अपनी ही चार महीने की मासूम के साथ दुष्कर्म किया।

ये भी पढ़ें

उदयपुर में दर्दनाक हादसा: हाईटेंशन लाइन से केबल चुराने गए 2 युवकों की करंट लगने से मौत, शवों की पहचान नहीं हो पाई
उदयपुर
Udaipur electric shock

बच्ची उदयपुर अस्पताल में भर्ती


इस घटना ने समाज को झकझोंर दिया है। यह बच्ची फिलहाल उदयपुर अस्पताल में भर्ती है और हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। इधर, इस कृत्य के बाद बच्ची की मां सदमे से उबर नहीं पा रही है। चिकित्सकों से बातचीत में वह हिचकिचा रही है। इधर, चित्तौड़गढ़ के कोतवाली थाना पुलिस ने बच्ची की मां बयान लिए हैं, आरोपी अभी फरार हैं। इसके अलावा पिछले दिनों बांसवाड़ा जिले में दुष्कर्म की शिकार हुई एक अन्य बच्ची भी अब स्वस्थ है।


कहां-कहां छली गईं बच्चियां


चित्तौडगढ़ : चार महीने की मासूम को पिता ने दुष्कर्म किया। बच्ची उदयपुर अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है।
जनजाति बहुल इलाका : रिश्ते में लगने वाले फूफा ने एक साल की बच्ची से दुष्कर्म किया, बाद में बच्ची हादसे में काल कवलित हो गई।


उदयपुर ग्रामीण : पिता ने बच्ची से कई बार दुष्कर्म कर वीडियो बना डाला, बहन ने देखा तो पूरा राज खुला। पत्नी ने पति के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दी।


शहरी थाना क्षेत्र : पिता ने बच्ची को गर्भवती कर दिया, बच्ची ने मजबूरी में बच्चे को जन्म दिया। पिता अभी न्यायिक हिरासत में है।


ग्रामीण इलाका : सौतेले भाई ने बच्ची को हवस का शिकार बनाया। मां ने पति के साथ ही थाने में रिपोर्ट दी। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया।


उदयपुर शहर : इलाज के लिए मां के अस्पताल जाने पर रिश्तेदार के बेटे ने बच्ची से बलात्कार किया। शहर का यह चर्चित मामला रहा।


सजगता भी जरूरी

बच्चियों को गुड टच बैड टच सिखाना।
बच्चियों से खुलकर बातचीत करना।
असामान्य हरकत या डर को गंभीरता से लेना।
तुरंत कानूनी कार्रवाई करना।


बच्चों को अपनी बात कहने का माहौल नहीं मिलता, यही सबसे बड़ा कारण है कि अपराधी बेखौफ हो जाते हैं। जब बच्ची बार-बार डर या चुप्पी दिखाए तो माता-पिता को तुरंत सतर्क होना चाहिए। चुप्पी तोड़ना ही इस अपराध की सबसे बड़ी रोकथाम है।
-रागिनी शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता


हम रोज बच्चों को पढ़ाई-खेल में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन सुरक्षा घर और रिश्तों से मिलनी चाहिए। परिवार को चाहिए कि वह बच्चियों से बातचीत करे। उन्हें गुड टच बैड टच के बारे में बताएं।
-यशोदा पाणियां, अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति

ये भी पढ़ें

Jaisalmer: पोकरण में 19 साल के युवक की मौत, 2 पक्षों के बीच झगड़ा देखते-देखते मारपीट में बदला, तनाव का माहौल
जैसलमेर
Jaisalmer

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime news

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 Sept 2025 11:51 am

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / कैसे-कैसे, कहां-कहां छली गईं बच्चियां: उदयपुर में 2 साल में 88 मासूमों से दरिंदगी, 9 मामले में रिश्तेदार ने ही किया विश्वासघात

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.