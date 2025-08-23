राजस्थान में बैठे-बैठे अमेरिका के लोगों को फंसाया, सस्ते लोन का झांसा देकर ठगा, गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार



एसपी योगेश गोयल ने बताया कि हिरणमगरी सेक्टर-3 स्थित कृष्णांगन अपार्टमेंट में कार्रवाई की गई। अमरीकी नागरिकों को सस्ती दरों पर लोन दिलाने के नाम पर झांसे में लेने के लिए फर्जी कॉल सेंटर चलाया जा रहा था। कॉल सेंटर संचालक अहमदाबाद निवासी 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से 6 लैपटॉप, 10 मोबाइल, 5 हेड फोन, जियो और एयरटेल कपनी के नेट राउटर जब्त किए।