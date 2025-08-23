Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

उदयपुर

राजस्थान में बैठे-बैठे अमेरिका के लोगों को फंसाया, सस्ते लोन का झांसा देकर ठगा, गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार

उदयपुर पुलिस ने हिरणमगरी क्षेत्र में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया। यह गिरोह अमेरिकी नागरिकों को लोन दिलाने का झांसा देकर ठगी कर रहा था। कार्रवाई में 5 आरोपी गिरफ्तार हुए और कॉल सेंटर के उपकरण भी जब्त किए गए।

उदयपुर

Arvind Rao

Aug 23, 2025

Udaipur
गिरोह के पांच लोग गिरफ्तार (फोटो- पत्रिका)

Udaipur News: उदयपुर पुलिस ने हिरणमगरी क्षेत्र में एक और फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है। जहां से अमरीकी नागरिकों को लोन दिलाने के बहाने ठगी की जा रही थी। कार्रवाई में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।


बता दें कि एक महीने के दरमियान ही यह तीसरा मामला है, जिसमें अमरीकी नागरिकों से ठगी का गिरोह पकड़ा गया है। इससे पहले नाई थाना क्षेत्र में दो जगहों पर इसी तरह के गिरोह पकड़े गए थे।

ये भी पढ़ें

प्रतापगढ़ में फिल्मी अंदाज जैसा हादसा, पुलिस पीछा करती पिकअप 100 फीट गहरे कुएं में गिरी, नहीं मिला तस्करों का सुराग
प्रतापगढ़
pratapgarh news


चला रहे थे फर्जी कॉल सेंटर


एसपी योगेश गोयल ने बताया कि हिरणमगरी सेक्टर-3 स्थित कृष्णांगन अपार्टमेंट में कार्रवाई की गई। अमरीकी नागरिकों को सस्ती दरों पर लोन दिलाने के नाम पर झांसे में लेने के लिए फर्जी कॉल सेंटर चलाया जा रहा था। कॉल सेंटर संचालक अहमदाबाद निवासी 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से 6 लैपटॉप, 10 मोबाइल, 5 हेड फोन, जियो और एयरटेल कपनी के नेट राउटर जब्त किए।

इनको किया गिरफ्तार


महादेव नगर वस्त्राल रामुल दसकरोई अहमदाबाद निवासी कुलदीप पटेल, शिवसुख नगर रतनपुरा वस्त्राल रामुल दसकरोई अहमदाबाद निवासी आनंद डेगामडिया, अजय टेनामेंट महादेव नगर वस्त्राल रामुल दसकरोई अहमदाबाद निवासी अर्चित पाण्डेय, साकार टेनामेंट वस्त्राल रोड रामुल दसकरोई अहमदाबाद निवासी सूरज सिंह तोमर, कोस्मोस वस्त्राल रोड रामुल दसकरोई अहमदाबाद निवासी आसु राजपूत को गिरफ्तार किया गया।


इस तरह से कर रहे थे वारदात


अमरीकन नागरिकों को सस्ती दरों पर लोन दिलाने के नाम पर वेयर एप्लीकेशन डाउनलोड करवाते। अमरीकन नागरिकों के मोबाइल पर यह एप कॉल सेंटर संचालक उपलब्ध कराते। अमरीकी व्यक्तियों को कम क्रेडिट स्कोर होने और बिना किसी पहचान पत्र के सस्ती दरों पर ऑनलाइन लोन दिलाने का झांसा देते। बतौर फीस रुपए ऐंठ रहे थे।

ये भी पढ़ें

VIDEO: झालावाड़ में सरकारी शिक्षक की शर्मनाक करतूत, नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का प्रयास; ग्रामीणों ने की पिटाई
झालावाड़
government teacher in Jhalawar

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 Aug 2025 02:26 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / राजस्थान में बैठे-बैठे अमेरिका के लोगों को फंसाया, सस्ते लोन का झांसा देकर ठगा, गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.