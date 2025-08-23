राजस्थान में बैठे-बैठे अमेरिका के लोगों को फंसाया, सस्ते लोन का झांसा देकर ठगा, गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार

Udaipur News: उदयपुर पुलिस ने हिरणमगरी क्षेत्र में एक और फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है। जहां से अमरीकी नागरिकों को लोन दिलाने के बहाने ठगी की जा रही थी। कार्रवाई में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
बता दें कि एक महीने के दरमियान ही यह तीसरा मामला है, जिसमें अमरीकी नागरिकों से ठगी का गिरोह पकड़ा गया है। इससे पहले नाई थाना क्षेत्र में दो जगहों पर इसी तरह के गिरोह पकड़े गए थे।
एसपी योगेश गोयल ने बताया कि हिरणमगरी सेक्टर-3 स्थित कृष्णांगन अपार्टमेंट में कार्रवाई की गई। अमरीकी नागरिकों को सस्ती दरों पर लोन दिलाने के नाम पर झांसे में लेने के लिए फर्जी कॉल सेंटर चलाया जा रहा था। कॉल सेंटर संचालक अहमदाबाद निवासी 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से 6 लैपटॉप, 10 मोबाइल, 5 हेड फोन, जियो और एयरटेल कपनी के नेट राउटर जब्त किए।
महादेव नगर वस्त्राल रामुल दसकरोई अहमदाबाद निवासी कुलदीप पटेल, शिवसुख नगर रतनपुरा वस्त्राल रामुल दसकरोई अहमदाबाद निवासी आनंद डेगामडिया, अजय टेनामेंट महादेव नगर वस्त्राल रामुल दसकरोई अहमदाबाद निवासी अर्चित पाण्डेय, साकार टेनामेंट वस्त्राल रोड रामुल दसकरोई अहमदाबाद निवासी सूरज सिंह तोमर, कोस्मोस वस्त्राल रोड रामुल दसकरोई अहमदाबाद निवासी आसु राजपूत को गिरफ्तार किया गया।
अमरीकन नागरिकों को सस्ती दरों पर लोन दिलाने के नाम पर वेयर एप्लीकेशन डाउनलोड करवाते। अमरीकन नागरिकों के मोबाइल पर यह एप कॉल सेंटर संचालक उपलब्ध कराते। अमरीकी व्यक्तियों को कम क्रेडिट स्कोर होने और बिना किसी पहचान पत्र के सस्ती दरों पर ऑनलाइन लोन दिलाने का झांसा देते। बतौर फीस रुपए ऐंठ रहे थे।