Udaipur News: जमीन के सौदों से भरी यूडीए की तिजोरी, अब 1020 करोड़ से बदलेगा शहर का नक्शा

शहर का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए नई आवासीय योजनाओं, सड़कों और सार्वजनिक सुविधाओं के विकास के लिए बजट तैयार किया गया है। पेराफेरी क्षेत्र में गांवों को शामिल करने से आने वाले समय में उदयपुर का विकास और व्यवस्थित तरीके से हो सकेगा। हमारा लक्ष्य है कि शहर में विकास के साथ ही बाहरी क्षेत्रों को भी बेहतर आधारभूत सुविधाएं मिलें।