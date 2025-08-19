उदयपुर में सड़कों पर कुत्तों का झुंड…घरों में खौफ, कोर्ट ने निगम आयुक्त से मांगा डॉग्स के पकड़ने का ब्योरा

शहर में बढ़ती कुत्तों की संख्या व उनके काटने की घटनाओं के बाद कई बार शहरवासियों ने शिकायतें की। वहीं, निगम बोर्ड की बैठकों में भी आवाज उठी। लेकिन निगम ने कभी इनके समाधान पर काम नहीं किया। दिखावे के लिए निगम ने सिर्फ एक निजी संस्था को इनकी नसबंदी का काम सौंप दिया। निगम ने इन्हें अपने स्तर पर पकड़ने व शेल्टर व्यवस्था नहीं की।

प्राधिकरण सचिव ने आयुक्त से कुत्तों को पकड़ने के लिए किए गए प्रयास पर लिखित में कई बिन्दुओं पर जवाब मांगा है। जो इस प्रकार हैं…