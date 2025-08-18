Udaipur Crime: घात लगाकर की थी हत्या, खड़काया के जंगलों से सरकारी शिक्षक समेत 6 आरोपियों को पकड़ा

उदयपुर। नयागांव उपखंड के पाटिया थाना क्षेत्र के मालीफला उखेड़ी में घात लगाकर युवक की हत्या करने के मामले में पाटिया पुलिस ने सरकारी शिक्षक सहित 6 साथियों को गिरफ्तार किया। पाटिया थानाधिकारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि मृतक नवीन पुत्र कावाजी भगोरा के भाई सोमेश्वर भगोरा ने रिपोर्ट देकर बताया कि 12 अगस्त को नवीन व गोविंद पुत्र पूजा डबायचा बस स्टैंड से गाड़ी से आ रहे थे।
मालीफला पंचायत पुल के पास रात 9 बजे दस से पंद्रह लोग हथियारों से लैस होकर आए और गाड़ी रुकवाकर नीचे उतारा और बीयर की बोतल, कुल्हाड़ी, चाकू, लोहे की रोड, लट्ठ और लात-घुसों से हमला कर हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बालकृष्ण पुत्र अमृतलाल, शैलेश कुमार पुत्र जीवा, ब्रजेश पुत्र लक्ष्मणलाल, धर्मेंद्र कुमार पुत्र थावरचंद, गणेशलाल पुत्र अरजी, जयेश पुत्र अमृतलाल निवासी मालीफला उखेड़ी पुलिस थाना पाटिया को खड़काया के जंगलों से गिरफ्तार किया।
12 अगस्त रात को हत्या के बाद ग्रामीण व परिजन आक्रोशित हो गए थे। परिजनों ने गुरुवार को आरोपियों के घर के सामने शव का जुलूस भी निकाला। परिजनों को पुलिस प्रशासन की समझाइश व 3 दिन में गिरफ्तारी के आश्वासन के बाद शव का शुक्रवार को अंतिम संस्कार किया था।
थानाधिकारी देवेंद सिंह ने बताया कि जांच में पता चला कि मृतक नवीन व आरोपी एक ही गांव के रहने वाले होकर मित्र थे। कुछ दिन पहले किसी बात को लेकर विवाद होने से अभियुक्त ने नवीन की पूर्ण जानकारी लेकर रैकी की व घात लगाकर हथियारों से हमला कर नवीन की हत्या कर दी।