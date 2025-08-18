Patrika LogoSwitch to English

राजस्थान में नीले ड्रम में शव मिलने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता, पत्नी- मकान मालिक का बेटा गिरफ्तार, अब खुलेगा राज

राजस्थान के खैरथल—तिजारा जिले के किशनगढ़बास कस्बे में युवक की हत्या कर शव को नीले ड्रम में छुपाने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने सोमवार को मृतक युवक की पत्नी और एक युवक को गिरफ्तार किया है।

kamlesh sharma

Aug 18, 2025

blue drum case
मृतक की पत्नी और मृतक हंसराम। फोटो पत्रिका

अलवर। राजस्थान के खैरथल-तिजारा जिले के किशनगढ़बास कस्बे में युवक की हत्या कर शव को नीले ड्रम में छुपाने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने सोमवार को मृतक युवक की पत्नी और एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि शाम तक पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करेगी।

एसपी मनीष कुमार चौधरी ने बताया कि घटना के बाद आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमों ने यूपी और राजस्थान में अलग-अलग जगह दबिश दी। इस दौरान मृतक युवक की पत्नी लक्ष्मी देवी उर्फ सुनीता और मकान मालिक का बेटा जितेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है।

18 Aug 2025 03:24 pm

