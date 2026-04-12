Udaipur News : आरके सर्कल का पूरा नक्शा बदलने की तैयारी, सड़कें होगी चौड़ी, जानें UDA का एक्शन प्लान

उदयपुर। शहर के सबसे व्यस्त और वीआइपी मूवमेंट वाले आरके सर्कल का अब पूरा नक्शा बदलने जा रहा है। वर्षों से अतिक्रमण, बेतरतीब निर्माण और अधूरे जमीन विवादों में उलझा यह चौराहा यूडीए की सख्ती और मास्टरप्लान के तहत एक खुले, चौड़े और व्यवस्थित सुपर चौराहे के रूप में विकसित किया जा रहा है। खास बात यह है कि जहां पहले बिना कन्वर्जन के दुकानें खड़ी कर दी थी और विवाद का माहौल था।