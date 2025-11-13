Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

उदयपुर में बाल वाहिनियां बनी खतरे की सवारी: 8 सीटर वैन में ठूंसे 16 बच्चे, एक मां ने कहा- सुबह स्कूल भेजते हुए मन कांपता है

राजस्थान में सड़क सुरक्षा अभियान के बीच स्कूली बच्चों की सुरक्षा से बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। उदयपुर शहर में चल रहीं बाल वाहिनियों, वैन और ऑटो में बच्चों को क्षमता से दोगुना तक ठूंसा जा रहा है। पत्रिका टीम के जायजे में कई वैनों में छह की जगह 14 से 16 बच्चे बैठे मिले।

2 min read
Google source verification

उदयपुर

image

Arvind Rao

Nov 13, 2025

Udaipur School Van

8 सीटर वैन में ऐसे ठूंसे 16 बच्चे (फोटो- पत्रिका)

उदयपुर: प्रदेश में लगातार हादसों के बाद चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा अभियान में भी स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर लापरवाही बरती जा रही है। शहर में बाल वाहिनियों, वैन और ऑटो में बच्चों को ठूंसकर नियम तोड़े जा रहे हैं।

ओवरलोड गाड़ियां, पुराने मॉडल के वाहन और सुरक्षा उपकरणों की कमी से अभिभावक भी चिंतित हैं। पत्रिका टीम ने बुधवार को शहर का जायजा लिया तो कई स्कूल वैन में निर्धारित से दोगुने तक बच्चे मिले।

वैन में अधिकतम 6 से 8 बच्चों की अनुमति है, कई गाड़ियों में 14 से 16 बच्चे रोज यात्रा कर रहे हैं। हाल ऐसा है कि गेट जबरन लॉक करने के लिए ड्राइवर को उतरकर आना होता है। बाल वाहिनियों में न फायर सेटी उपकरण मिले और न मेडिकल किट।

पुराने वाहन, बिना फिटनेस गाड़ियां

परिवहन विभाग के नियमों के अनुसार, स्कूल वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस, वैन ड्राइवर का लाइसेंस और वाहन में फायर एक्सटिंग्विशर और फर्स्ट एड बॉक्स जरूरी है। पर कई बाल वाहिनियां इन मानकों पर खरी नहीं उतर रहीं। कुछ के फिटनेस सर्टिफिकेट वर्षों पहले खत्म हो चुके हैं, फिर भी वे रोजाना सड़कों पर दौड़ रही हैं।

कई वाहनों में तो बच्चों के बैठने तक की पर्याप्त जगह नहीं होती। बच्चे एक-दूसरे की गोद में बैठकर स्कूल पहुंचते हैं। यह नजारा सुबह और दोपहर फतहपुरा, हिरणमगरी, भूपालपुरा और सूरजपोल सहित शहर के हर स्कूल जोन के पास मिला।

बालवाहिनी के सबसे महत्त्वपूर्ण नियम

-वाहन पीले रंग का हो, जिस पर स्कूल का नाम और मोबाइल नंबर लिखा हो।
-वैन में डोर लॉक, फर्स्ट एड बॉक्स और फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए।
-वैन में जीपीएस होना, ड्राइवर प्रशिक्षित हो।
-वैन की अधिकतम स्पीड 40 किमी/घंटा हो।
-वाहन के पास वैध फिटनेस और परमिट हो।

प्रशासन चलाएगा जांच अभियान

समय-समय पर जांच की जाती है, अगले सप्ताह से बाल वाहिनियों की विशेष जांच अभियान चलाएंगे। ओवरलोड या बिना अनुमति चलने वाले वाहनों पर भारी जुर्माना और सीधी कार्रवाई की जाएगी। स्कूल प्रबंधन को लिखित निर्देश भेजे जाएंगे कि वे केवल मान्यता प्राप्त व सुरक्षित वाहनों का ही उपयोग करें। -नितिन बोहरा, जिला परिवहन विभाग अधिकारी

मेरी बेटी रोज उसी वैन में जाती है, जिसमें 15 बच्चे भरे होते हैं। ड्राइवर एक हाथ से स्टीयरिंग संभालता है और दूसरे से फोन पर बात करता है। हर सुबह उसे भेजते हुए मन कांपता है। स्कूल दूर होने के कारण मजबूरी में वैन में भेजना पड़ता है। -नीता भटनागर, निवासी सेक्टर-11

ये भी पढ़ें

युवक से जोर-जबरदस्ती बनाए अप्राकृतिक संबंध, वीडियो बनाकर कर दिया वायरल
उदयपुर
Unnatural act

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Nov 2025 12:09 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / उदयपुर में बाल वाहिनियां बनी खतरे की सवारी: 8 सीटर वैन में ठूंसे 16 बच्चे, एक मां ने कहा- सुबह स्कूल भेजते हुए मन कांपता है

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

उदयपुर में जयसमंद पाइपलाइन फिर टूटी, कई इलाकों में आज जलापूर्ति रहेगी ठप

Udaipur Jaisamand pipeline breaks water supply to several areas to remain disrupted
उदयपुर

Murder: शव को टुकड़ों में काट डाला…और फिर कट्टे में भरकर फेंका, गहने लूटने के लिए की थी निर्मम हत्या

Crime News
उदयपुर

युवक से जोर-जबरदस्ती बनाए अप्राकृतिक संबंध, वीडियो बनाकर कर दिया वायरल

Unnatural act
उदयपुर

फर्नीचर शोरूम में भीषण आग, एक घंटे मशक्कत के बाद पाया काबू

उदयपुर

उदयपुर में रेलवे ट्रैक पर फेंसिंग की जरूरत, सुरक्षा बढ़ेगी और हादसे होंगे कम

उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.