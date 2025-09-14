उदयपुर में तालाब किनारे कपड़े धो रही मां-बेटी पर मगरमच्छ ने किया हमला, मां को खींच ले गया, मौत

उदयपुर शहर के निकट कुराबड़ ब्लॉक के पारोला गांव में रविवार को एक महिला को मगरमच्छ ने मार डाला, जिससे तफरा मच गई। महिला और उसकी बेटी तालाब पर कपड़े धोने गई थी। इस दौरान मगरमच्छ ने बेटी पर हमला कर दिया। बेटी को बचाने की कोशिश करते समय मगरमच्छ महिला को खींचते हुए तालाब में ले गया और उसे मार डाला। महिला का क्षत विक्षत शव बरामद हुआ।
हिरण मगरी थानाधिकारी भरत योगी ने बताया कि झामर कोटड़ा ग्राम पंचायत के पारोला गांव निवासी प्यारी बाई (34) सुबह अपनी 12 साल की बेटी को साथ साथ लेकर जंगल में बकरी चराने गई थी। दोपहर करीब 3 बजे घटना हो गई। बेटी के चिल्लाने पर गांव के कुछ लोग मौके पर पहुंचे। सूचना पर पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और शव को निकाला। मगरमच्छ महिला के शरीर का कुछ हिस्सा खा गया।
बता दें कि महिला ने बेटी को बचाने के लिए उसे दूर कर दिया। इसी दौरान मगरमच्छ ने उसको पीछे से पकड़ लिया और जबड़े से खींचते हुए तालाब में ले गया। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इसके बाद महिला का क्षत-विक्षत शव मिला।