उदयपुर में तालाब किनारे कपड़े धो रही मां-बेटी पर मगरमच्छ ने किया हमला, मां को खींच ले गया, मौत

हिरण मगरी थानाधिकारी भरत योगी ने बताया कि झामर कोटड़ा ग्राम पंचायत के पारोला गांव निवासी प्यारी बाई (34) सुबह अपनी 12 साल की बेटी को साथ साथ लेकर जंगल में बकरी चराने गई थी। दोपहर करीब 3 बजे घटना हो गई। बेटी के चिल्लाने पर गांव के कुछ लोग मौके पर पहुंचे। सूचना पर पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और शव को निकाला। मगरमच्छ महिला के शरीर का कुछ हिस्सा खा गया।