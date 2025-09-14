Patrika LogoSwitch to English

उदयपुर

उदयपुर में तालाब किनारे कपड़े धो रही मां-बेटी पर मगरमच्छ ने किया हमला, मां को खींच ले गया, मौत

ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इसके बाद महिला का क्षत-विक्षत शव मिला।

उदयपुर

Rakesh Mishra

Sep 14, 2025

crocodile attack in rajasthan
प्रतीकात्मक तस्वीर

उदयपुर शहर के निकट कुराबड़ ब्लॉक के पारोला गांव में रविवार को एक महिला को मगरमच्छ ने मार डाला, जिससे तफरा मच गई। महिला और उसकी बेटी तालाब पर कपड़े धोने गई थी। इस दौरान मगरमच्छ ने बेटी पर हमला कर दिया। बेटी को बचाने की कोशिश करते समय मगरमच्छ महिला को खींचते हुए तालाब में ले गया और उसे मार डाला। महिला का क्षत विक्षत शव बरामद हुआ।

शरीर का कुछ हिस्सा खाया

हिरण मगरी थानाधिकारी भरत योगी ने बताया कि झामर कोटड़ा ग्राम पंचायत के पारोला गांव निवासी प्यारी बाई (34) सुबह अपनी 12 साल की बेटी को साथ साथ लेकर जंगल में बकरी चराने गई थी। दोपहर करीब 3 बजे घटना हो गई। बेटी के चिल्लाने पर गांव के कुछ लोग मौके पर पहुंचे। सूचना पर पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और शव को निकाला। मगरमच्छ महिला के शरीर का कुछ हिस्सा खा गया।

मां ने बेटी को बचाया

बता दें कि महिला ने बेटी को बचाने के लिए उसे दूर कर दिया। इसी दौरान मगरमच्छ ने उसको पीछे से पकड़ लिया और जबड़े से खींचते हुए तालाब में ले गया। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इसके बाद महिला का क्षत-विक्षत शव मिला।

