Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

करौली

करौली में एनीकट में डूबने से 2 बालकों की मौत, परिवारों में छाया मातम, पांव फिसलने से हादसा

परिजनों ने बताया कि रविवार की छुट्टी होने के कारण अवधेश व हिमांशु सहित चार बच्चे गांव से एक किलोमीटर दूर एनीकट में नहाने चले गए।

करौली

Rakesh Mishra

Sep 14, 2025

two children died in Karauli
मृतक छात्र। फाइल फोटो- पत्रिका

राजस्थान के करौली के पाल गांव में रविवार दोपहर एनीकट में नहाने गए दो बच्चों की डूबने से मौत हो गई। इससे गांव में कोहराम मच गया। पता लगने पर सैकड़ों लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। आसपास गांवों के गोताखोरों ने दोनों बालकों को एक घंटे की मशक्कत के बाद बाहर निकाला। इसके बाद परिजन सहित अन्य लोग दोनों बालकों को दौसा के रामकरण जोशी अस्पताल में ले गए। जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।

मृतक अवधेश (18) पुत्र विजय बैरवा व हिंमाशु उर्फ प्रिंस (17) पुत्र महेश बैरवा है। अवधेश गुढ़ाचंद्रजी के केबीएसएस विद्यालय का छात्र था। परिजनों ने बताया कि रविवार की छुट्टी होने के कारण अवधेश व हिमांशु सहित चार बच्चे गांव से एक किलोमीटर दूर एनीकट में नहाने चले गए। इस दौरान अवधेश व प्रिंस नहाते समय पैर फिसल जाने से पानी में डूब गए।

ये भी पढ़ें

Jalore Accident: जालोर में 5 साल की मासूम को गाड़ी ने उड़ाया, दर्दनाक मौत, परिवार में मचा कोहराम
जालोर
jalore road accident

लोगों की भीड़ जमा

दोनों ही तैरना नहीं जानते थे। करीब आधा घंटे बाद परिजनों को पता लगने पर वे एनीकट पर पहुंचे। इस दौरान सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। आसपास गांव के गोताखोरों ने मृत बालकों को निकाला। इसके बाद दोनों बालकों को दौसा के रामकरण जोशी अस्पताल ले गए। जहां चिकित्सकों ने दोनों बालकों को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पंचनामा तैयार कर दोनों का पोस्टमार्टम कराया गया।

गांव में कोहराम

इसके बाद परिजनों ने गमगीन माहौल में दोनों बालकों का अंतिम संस्कार किया गया। दोनों बालकों की मौत से गांव में कोहराम मच गया। छात्र अवधेश कुमार गुढ़ाचंद्रजी के केबीएसएस विद्यालय का 11वीं कक्षा का छात्र था। वहीं पाल गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिमांशु दसवीं कक्षा का छात्र था।

यह वीडियो भी देखें

घटना के बाद टोडाभीम पुलिस उपाधीक्षक मुरारीलाल मीणा के निर्देश पर गुढ़ाचंद्रजी पुलिस ने दौसा पहुंचकर दोनों मृतकों का पोस्टमार्टम करवा कर मर्ग दर्ज किया है। छात्र हिमांशु तीन बहनों के बीच अकेला भाई था। हिमांशु की मौत से घर का चिराग बुझ गया। हिमांशु चार बहन भाइयों में तीसरे नंबर का था।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: बेटे के इलाज में घर बिक गया, मां ने किडनी दी, समाज ने दिए 11 लाख, फिर मिला नया जीवन
नागौर
Mother donated kidney to son

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

14 Sept 2025 06:36 pm

Published on:

14 Sept 2025 06:35 pm

Hindi News / Rajasthan / Karauli / करौली में एनीकट में डूबने से 2 बालकों की मौत, परिवारों में छाया मातम, पांव फिसलने से हादसा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.