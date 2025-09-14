करौली में एनीकट में डूबने से 2 बालकों की मौत, परिवारों में छाया मातम, पांव फिसलने से हादसा

राजस्थान के करौली के पाल गांव में रविवार दोपहर एनीकट में नहाने गए दो बच्चों की डूबने से मौत हो गई। इससे गांव में कोहराम मच गया। पता लगने पर सैकड़ों लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। आसपास गांवों के गोताखोरों ने दोनों बालकों को एक घंटे की मशक्कत के बाद बाहर निकाला। इसके बाद परिजन सहित अन्य लोग दोनों बालकों को दौसा के रामकरण जोशी अस्पताल में ले गए। जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।
मृतक अवधेश (18) पुत्र विजय बैरवा व हिंमाशु उर्फ प्रिंस (17) पुत्र महेश बैरवा है। अवधेश गुढ़ाचंद्रजी के केबीएसएस विद्यालय का छात्र था। परिजनों ने बताया कि रविवार की छुट्टी होने के कारण अवधेश व हिमांशु सहित चार बच्चे गांव से एक किलोमीटर दूर एनीकट में नहाने चले गए। इस दौरान अवधेश व प्रिंस नहाते समय पैर फिसल जाने से पानी में डूब गए।
दोनों ही तैरना नहीं जानते थे। करीब आधा घंटे बाद परिजनों को पता लगने पर वे एनीकट पर पहुंचे। इस दौरान सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। आसपास गांव के गोताखोरों ने मृत बालकों को निकाला। इसके बाद दोनों बालकों को दौसा के रामकरण जोशी अस्पताल ले गए। जहां चिकित्सकों ने दोनों बालकों को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पंचनामा तैयार कर दोनों का पोस्टमार्टम कराया गया।
इसके बाद परिजनों ने गमगीन माहौल में दोनों बालकों का अंतिम संस्कार किया गया। दोनों बालकों की मौत से गांव में कोहराम मच गया। छात्र अवधेश कुमार गुढ़ाचंद्रजी के केबीएसएस विद्यालय का 11वीं कक्षा का छात्र था। वहीं पाल गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिमांशु दसवीं कक्षा का छात्र था।
घटना के बाद टोडाभीम पुलिस उपाधीक्षक मुरारीलाल मीणा के निर्देश पर गुढ़ाचंद्रजी पुलिस ने दौसा पहुंचकर दोनों मृतकों का पोस्टमार्टम करवा कर मर्ग दर्ज किया है। छात्र हिमांशु तीन बहनों के बीच अकेला भाई था। हिमांशु की मौत से घर का चिराग बुझ गया। हिमांशु चार बहन भाइयों में तीसरे नंबर का था।