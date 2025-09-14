करौली में एनीकट में डूबने से 2 बालकों की मौत, परिवारों में छाया मातम, पांव फिसलने से हादसा

राजस्थान के करौली के पाल गांव में रविवार दोपहर एनीकट में नहाने गए दो बच्चों की डूबने से मौत हो गई। इससे गांव में कोहराम मच गया। पता लगने पर सैकड़ों लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। आसपास गांवों के गोताखोरों ने दोनों बालकों को एक घंटे की मशक्कत के बाद बाहर निकाला। इसके बाद परिजन सहित अन्य लोग दोनों बालकों को दौसा के रामकरण जोशी अस्पताल में ले गए। जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।