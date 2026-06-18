उदयपुर में एडवेंचर के दौरान 70 फीट ऊपर हवा में फंसे पर्यटक, गुजरात से आए थे 4 दोस्त

उदयपुर। जिले में रोमांचक जिप लाइन राइड के दौरान एक बड़ा हादसा टल गया। पिछोला झील के किनारे स्थित दूधतलाई क्षेत्र में बुधवार शाम दो पर्यटक करीब 70 फीट की ऊंचाई पर हवा में लटक गए। हालांकि मौके पर मौजूद रेस्क्यू टीम की तत्परता से दोनों को महज ढाई मिनट के भीतर सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है।