मिल गई मंजूरी…! एमपी के उज्जैन शहर में बनेगा ‘एयरपोर्ट’

MP News: एमपी के उज्जैन में एयर पोर्ट की सुविधा मिलेगी। सांसद अनिल फिरोजिया के प्रयास से एयरपोर्ट निर्माण की प्रक्रिया निर्णायक चरण में पहुंच गई है। दावा किया जा रहा है कि सिंहस्थ पूर्व यह सुविधा प्रारंभ हो जाएगी। सांसद अनिल फिरोजिया ने नई दिल्ली में केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापु राम मोहन नायडू से भेंट की। इस दौरान जानकारी दी गई कि केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय ने उज्जैन एयरपोर्ट को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
प्रक्रिया में अब सिर्फ मप्र सरकार के साथ अनुबंध किया जाना शेष है। फिरोजिया ने बताया, केंद्रीय मंत्री नायडू ने यह भी आश्वासन दिया कि सिंहस्थ महापर्व से पूर्व उज्जैन एयरपोर्ट संचालन प्रारम्भ कर दिया जाएगा, ताकि देश-विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को सुगम व सहज आवागमन की सुविधा उपलब्ध हो सके।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और सांसद अनिल फिरोजिया ने उज्जैन सिंहस्थ 2028 को प्रयागराज महाकुंभ 2025 से भी भव्य स्तर पर आयोजित करने का संकल्प लिया है। इस क्रम में फिरोजिया ने उज्जैन एयरपोर्ट एक अति महत्वपूर्ण सौगात बताया।
सांसद फिरोजिया के अनुसार, उन्होंने समय-समय पर केंद्रीय मंत्री नायडू से उज्जैन को एयरपोर्ट की सौगात देने की मांग रखी थी। मंत्री ने पूर्व में अपने उज्जैन दौरे पर फिरोजिया को उज्जैन में एक हजार एकड़ भूमि उपलब्ध कराने पर एयरपोर्ट की सौगात देने का आश्वासन भी दिया था, जिस पर अब उन्होंने स्वीकृति प्रदान कर दी है।
सांसद फिरोजिया ने मंत्रालय से स्वीकृति मिलने पर क्षेत्रवासियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापु राम मोहन नायडू और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आभार माना। उन्होंने कहा, उज्जैन में एयरपोर्ट का निर्माण केवल परिवहन की सुविधा नहीं है, बल्कि यह हमारे क्षेत्र के आर्थिक, धार्मिक और पर्यटन विकास का नया द्वार खोलेगा। सिंहस्थ जैसे महाकुंभ आयोजन से पहले यह सुविधा उपलब्ध होना उज्जैन के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि साबित होगी।