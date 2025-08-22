मिल गई मंजूरी…! एमपी के उज्जैन शहर में बनेगा ‘एयरपोर्ट’

MP News: एमपी के उज्जैन में एयर पोर्ट की सुविधा मिलेगी। सांसद अनिल फिरोजिया के प्रयास से एयरपोर्ट निर्माण की प्रक्रिया निर्णायक चरण में पहुंच गई है। दावा किया जा रहा है कि सिंहस्थ पूर्व यह सुविधा प्रारंभ हो जाएगी। सांसद अनिल फिरोजिया ने नई दिल्ली में केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापु राम मोहन नायडू से भेंट की। इस दौरान जानकारी दी गई कि केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय ने उज्जैन एयरपोर्ट को स्वीकृति प्रदान कर दी है।