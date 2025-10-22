मरीजों की स्थिति बिगड़ी, पटाखों के धुएं ने घोला जहर, AQI लेवल 318 पार !

MP News: दीपावली की रौनक के बाद उज्जैन की हवा में जहरीला धुआं घुल गया है। बीती रात की आतिशबाजी ने शहर की आबोहवा को बुरी तरह प्रभावित किया। वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) 318 तक पहुंच गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। हालांकि दोपहर तक यह घटकर करीब 150 पर पहुंचा, लेकिन प्रदूषण का असर अब लोगों के स्वास्थ्य पर दिखने लगा है। सुबह जब लोग नींद से जागे, तो शहर धुंध की मोटी परत से ढंका नजर आया।