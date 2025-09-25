बस स्टैंड से जुड़ेगा रेलवे स्टेशन, मेट्रो और रोप-वे, तोड़ा जाएगा ‘पुराना भवन’

MP News:एमपी के उज्जैन शहर में खस्ताहाल हो रहे देवास गेट बस स्टैंड को सिंहस्थ से पूर्व इंटर मॉडल स्टेशन (इएमएस) के रूप में विकसित करने की योजना है। यह ऐसा एकीकृत स्टेशन होगा जहां से मेट्रो लाइन, रेलवे स्टेशन और महाकाल रोप-वे को भी एक्सक्लूजिव रास्ते से जोड़ा जाएगा। ऐसा होने पर बस से आए यात्रियों को सड़क पर भीड़ में बिना फंसे सीधे रेलवे स्टेशन, मेट्रो या रोप-वे तक पहुंचने की सुविधा मिलेगी।