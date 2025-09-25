बस स्टैंड से जुड़ेगा रेलवे स्टेशन, मेट्रो और रोप-वे, तोड़ा जाएगा ‘पुराना भवन’

MP News:एमपी के उज्जैन शहर में खस्ताहाल हो रहे देवास गेट बस स्टैंड को सिंहस्थ से पूर्व इंटर मॉडल स्टेशन (इएमएस) के रूप में विकसित करने की योजना है। यह ऐसा एकीकृत स्टेशन होगा जहां से मेट्रो लाइन, रेलवे स्टेशन और महाकाल रोप-वे को भी एक्सक्लूजिव रास्ते से जोड़ा जाएगा। ऐसा होने पर बस से आए यात्रियों को सड़क पर भीड़ में बिना फंसे सीधे रेलवे स्टेशन, मेट्रो या रोप-वे तक पहुंचने की सुविधा मिलेगी।
प्रस्तावित योजना में देवासगेट बस स्टैंड को आधुनिक व सर्वसुविधायुक्त बनाया जाएगा। इसमें पुराने भवन को डिस्मेंटल कर बहुमंजिला नई बिल्डिंग बनेंगी। इसे इस तरह तैयार करने की योजना है जिससे बस स्टैंड को रेलवे स्टेशन के साथ ही भविष्य में मेट्रो व रोप-वे से भी सीधे जोड़ा जा सके। इएमएस के लिए इओआई (एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ) जारी किया जा चुका है।
इसमें विशेषज्ञों से इसे विकसित करने संबंधित योजना के प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। इसके साथ ही टेंडर डॉक्यूमेंट तैयार करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। एक महीने में टेंडर जारी होने की संभावना है।
इंटर मॉडल स्टेशन बहुमंजिला होगा। भूतल पर बसों के आने-जाने व पार्किंग के लिए जगह होगी। ऊपरी मंजिलों कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित होंगी जिसका उपयोग निवेशक जन सुविधा के साथ आय प्राप्त करने में कर सकेगा।
योजना को पीपीपी मोड (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) पर आकार देना है। मसलन इंटर मॉडल स्टेशन को तय समय के लिए लीज पर दिया जाएगा। लीज धारक ही निवेश कर स्टेशन का निर्माण करेगा और कमर्शियल गतिविधियों से आय प्राप्त करेगा। एजेंसी नियुक्त करने के लिए टेंडर जारी होगा। प्रोजेक्ट को सिंहस्थ से पूर्व पूरा करना है। ऐसे में एजेंसी तय कर, निर्माण और सेवा शुरू करने के लिए महज ढाई वर्ष का ही समय है।
देवासगेट बस स्टैंड के विकास को लेकर पूर्व में भी योजनाएं बनाई जा चुकी हैं। निगम ने पीपीपी मोड पर ही योजना बनाई थी। इसके बाद रेलवे स्टेशन से जोड़ने के लिए मल्टी लेवल ट्रांजिट हब विकसित करने की भी योजना थी। कुछ महीने पूर्व करीब 75 करोड़ रुपए से डीपीआर तैयार की जा रही थी लेकिन जनप्रतिनिधियों के सुझाव आमंत्रित करने पर कार्य धीमा पड़ गया था।
देवासगेट बस स्टैंड को इंटर मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित करने की योजना है। इसके अंतर्गत बस स्टैंड को रेलवे स्टेशन के साथ भविष्य में मेट्रो व रोप-वे से जोड़ने का भी प्रस्ताव है। इसके लिए ईओआइ आमंत्रित किए है।- रौशनकुमार सिंह, कलेक्टर